Presidenta de México destaca reconocimiento de la ONU por acciones de búsqueda de personas desaparecidas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el reconocimiento de un comité de Naciones Unidas al trabajo realizado por el Gobierno de México en materia de búsqueda de personas desaparecidas.

La mandataria atribuyó los avances a las reformas legales, el fortalecimiento de las instituciones y la coordinación entre dependencias federales.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre, en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció la labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y del equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), así como de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La presidenta explicó que, tras el caso de Teuchitlán, Jalisco, el Gobierno federal impulsó modificaciones legales relacionadas con el delito de desaparición durante junio y julio de 2025. También se establecieron mecanismos de alerta temprana y se emprendió una revisión de las bases de datos sobre personas desaparecidas.

Sheinbaum atribuye avances a cambios legales y estrategias de búsqueda

La mandataria señaló que las medidas adoptadas incluyeron un análisis de los registros oficiales y un mayor diálogo con los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Asimismo, reconoció el trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda y de los funcionarios que participan en las tareas de localización, además de la colaboración de la Fiscalía General de la República y otras instituciones.

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Sheinbaum sostuvo que estos esfuerzos han contribuido a fortalecer las acciones gubernamentales y mejorar la coordinación entre las dependencias responsables.

Gobierno de México responde a señalamientos del comité de la ONU

Al referirse al cambio de tono del organismo internacional, la presidenta indicó que anteriormente se habían expresado críticas sobre la situación de las desapariciones forzadas en México, mientras que ahora se reconocen las acciones emprendidas por las autoridades.

De acuerdo con Sheinbaum, el reconocimiento es resultado del trabajo sostenido de las instituciones mexicanas y de las modificaciones al marco legal, aunque señaló que el comité internacional atribuye parte de estos avances a sus propias observaciones.

La mandataria celebró el reconocimiento y reiteró su respaldo a los equipos que participan en las labores de búsqueda. No obstante, el desafío de localizar a las personas desaparecidas continúa como uno de los asuntos prioritarios para las autoridades y los colectivos de familiares.

IO