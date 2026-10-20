Gobierno de México rechaza la interpretación de la ONU sobre las desapariciones

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró durante su intervención a nombre del Gobierno de nuestro país en la ONU que, "México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención".

Esta declaración se dio en el marco de la presentación del informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, por parte Juan Pablo Albán, presidente del Comité de Desaparición Forzada.

Medina Padilla destacó que México colabora con organizaciones y otros aliados internacionales. Además, puntualizó que se conformó un grupo de expertos internacionales para realizar una revisión científica del Registro Nacional, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.

"El subsecretario Medina subrayó la cooperación que existe con países como Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala para fortalecer la identificación humana. Destacó la colaboración activa con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de búsqueda, identificación humana e investigación", dio a conocer Gobernación en un comunicado.

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El funcionario también destacó que, gracias a la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que implementó el Gobierno de México ha permitido localizar a más de 16,000 personas solo durante 2026, con la colaboración de agencias internacionales así como otros países.

"Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias", declaró el subsecretario Arturo Medina Padilla.