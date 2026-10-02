Catean un inmueble durante un operativo por búsqueda de desaparecidos en Chetumal

Un fuerte operativo de seguridad se desplegó en las inmediaciones de la ciudad, específicamente en la carretera que conecta con Subteniente López, cerca de la glorieta de acceso y la bajada del puente del Tren Maya, donde autoridades llevaron a cabo un cateo en un inmueble. La diligencia fue derivada de las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, a través de la unidad del Distrito Sur de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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El perímetro y el edificio fueron fuertemente resguardados mediante un trabajo coordinado en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Policía de Investigación de la FGE y agentes del Grupo Jaguar pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Tras la inspección del área, el predio intervenido quedó totalmente asegurado con la colocación de sellos oficiales en sus accesos, actuaciones que quedaron registradas bajo el número de expediente 189/2026.

La Fiscalía General del Estado no informó sobre los indicios encontrados al interior de la propiedad ni los resultados finales de este operativo enfocado en la búsqueda de personas desaparecidas.