Claudia Sheinbaum habla de la "Casa Tlalpan" y su transformación en complejo educativo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con la educación pública a través de sus canales oficiales, publicando el mensaje: “De la corrupción del pasado a la educación del presente”, acompañado de un video en donde la mandataria habló la Casa Tlalpan y su nuevo usó como un plantel educativo.

En el clip compartido por la mandataria, se confirmó la reconversión de la histórica "Casa Tlalpan", antigua residencia asociada a Arturo "El Negro" Durazo, en un nuevo complejo público de educación media superior y superior. Este proyecto fue calificado como un símbolo del cambio entre la corrupción hacia la educación.

Noticia Destacada Sheinbaum anuncia apoyo federal para garantizar agua potable a 2 millones de habitantes de Guadalajara

El inmueble asegurado por el Gobierno Federal mediante el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) para ponerlo al servicio de la juventud del sur de la capital. Este predio de más de seis hectáreas se convertirá en la Universidad Nacional Rosario Castellanos; una sede con capacidad para albergar a más de 5 mil estudiantes.

De la corrupción del pasado a la educación del presente. https://t.co/lcNN6erO8G — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 22, 2026

Con una inversión de alrededor de 150 millones de pesos, en este espacio se instalarán las instalaciones definitivas del Centro de Estudios de Bachillerato 10/1, garantizando mil 200 lugares para nivel medio superior con infraestructura moderna que incluye 12 aulas con capacidad para 50 alumnos cada una.

Esta acción forma parte de la estrategia nacional para fortalecer la oferta universitaria sin examen de admisión tradicional y ampliar la cobertura educativa en zonas con alta demanda. La nueva sede atenderá tanto a jóvenes de Tlalpan que actualmente se trasladan a otras sedes como a nuevos aspirantes registrados en las convocatorias más recientes.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal