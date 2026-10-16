Antigua mansión de Arturo Durazo en Tlalpan será universidad y preparatoria; anuncian inversión de casi 100 mdp

Una antigua propiedad de Arturo Durazo Moreno, exjefe de la Policía del entonces Distrito Federal, ubicada en la alcaldía Tlalpan, será transformada en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un Bachillerato Nacional con capacidad para mil 200 estudiantes, informó el Gobierno de México.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este viernes 16 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, autoridades federales presentaron el proyecto educativo que ocupará el predio conocido como Casa Tlalpan, ubicado en la zona de San Andrés Totoltepec.

¿Cómo será la universidad en la antigua mansión de Arturo Durazo?

Mónica Fernández, directora general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, explicó que el inmueble cuenta con una superficie superior a seis hectáreas y fue recuperado por el Gobierno federal después de investigaciones relacionadas con operaciones ilegales y defraudación fiscal.

La propiedad, construida durante la década de 1970, contaba con una residencia principal, discoteca, helipuertos, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, casino, alberca, campo de tiro y lagos artificiales, entre otras instalaciones.

Alma Herrera, rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, informó que la nueva unidad académica iniciará plenamente sus actividades en 2027.

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La oferta educativa contempla cinco licenciaturas: Psicología, Derecho y Criminología, Administración y Comercio, Turismo, y Economía y Desarrollo Sostenible.

Además, se analiza incorporar Ciencias Ambientales y desarrollar un proyecto de bosque-escuela.

Construirán preparatoria para mil 200 alumnos con inversión de casi 100 mdp

Por su parte, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, anunció que el Bachillerato Nacional tendrá una inversión cercana a 100 millones de pesos y estará enfocado en la formación artística y cultural.

El plantel contará con 12 aulas, laboratorio de cómputo, talleres de artes escénicas, instalaciones deportivas y espacios destinados a actividades culturales.

Delgado precisó que el proyecto ejecutivo ya está concluido y que la licitación comenzará en noviembre, con el objetivo de tener las instalaciones listas para el siguiente ciclo escolar.

Actualmente, 75 jóvenes ya cursan estudios en una sede provisional ubicada en el Centro de Artes y Oficios de los Pueblos de Tlalpan.

Universidad Rosario Castellanos atenderá demanda educativa en Tlalpan

La rectora Alma Herrera destacó que 5 mil 289 residentes de Tlalpan estudian actualmente en otras sedes de la Universidad Rosario Castellanos, por lo que la nueva unidad permitirá ampliar las oportunidades educativas en la alcaldía.

Asimismo, señaló que una convocatoria realizada del 3 al 7 de julio registró 3 mil 67 solicitudes de ingreso.

La alcaldesa Gabriela Osorio Hernández explicó que el proyecto beneficiará particularmente a jóvenes de pueblos como Parres, Topilejo, Magdalena Petlacalco y San Miguel Ajusco, quienes actualmente realizan traslados prolongados para llegar a instituciones de educación superior.

Finalmente, las autoridades señalaron que la transformación del inmueble permitirá aprovechar una propiedad recuperada por el Estado para ampliar la infraestructura educativa pública en el sur de la Ciudad de México.

IO