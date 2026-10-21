Sheinbaum anuncia apoyo federal para garantizar agua potable a 2 millones de habitantes de Guadalajara

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal aportará recursos para fortalecer la infraestructura de agua potable en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, con el objetivo de beneficiar a aproximadamente 2 millones de habitantes.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre, en Palacio Nacional, la mandataria informó que mantiene conversaciones con autoridades federales y estatales para definir el financiamiento de los proyectos necesarios para mejorar el suministro del recurso.

Sheinbaum explicó que el gobierno de Jalisco ya destina alrededor de 7 mil 500 millones de pesos a una planta potabilizadora. Sin embargo, de acuerdo con la información que recibió del funcionario federal Efraín Morales, las necesidades de inversión podrían alcanzar entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

Gobierno federal y Jalisco revisarán inversión para el agua potable

La presidenta adelantó que este jueves 22 de octubre se realizaría una nueva reunión entre representantes de los gobiernos federal y estatal para revisar las cifras y determinar cómo se distribuirán los recursos.

El propósito será encontrar un esquema financiero que permita concretar las obras sin generar endeudamiento ni comprometer las finanzas estatales.

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Sheinbaum señaló que la administración federal buscará respaldar al gobierno jalisciense para avanzar en los proyectos hidráulicos y atender las necesidades de la población.

Sheinbaum busca garantizar el suministro de agua en Guadalajara

La estrategia contempla la coordinación entre ambos niveles de gobierno para fortalecer la infraestructura de potabilización y mejorar el acceso al agua en la zona metropolitana.

La mandataria calificó el anuncio como una noticia favorable para los habitantes de Guadalajara y los municipios conurbados, ante la importancia de asegurar el suministro de agua potable.

La definición de los montos y el mecanismo de financiamiento quedaría sujeta a la revisión prevista con las autoridades de Jalisco. Con ello, el Gobierno federal busca contribuir a la ejecución de las obras sin que el proyecto dependa de nuevos compromisos de deuda.

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