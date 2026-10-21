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Presidenta Sheinbaum reúne a gobernadores y alcaldes en Palacio Nacional para acelerar construcción de 1.8 millones de viviendas

Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores y alcaldes para agilizar trámites del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla 1.8 millones de casas.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

21 de oct de 2026

2 min

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La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una fotografía de la reunión, en la que aparecen autoridades de distintos órdenes de gobierno
La presidenta Claudia Sheinbaum compartió una fotografía de la reunión, en la que aparecen autoridades de distintos órdenes de gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras, gobernadores y presidentes municipales para revisar los avances del programa Vivienda para el Bienestar, que contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio.

A través de su cuenta de X, la mandataria informó que durante el encuentro se acordó agilizar los trámites administrativos y fortalecer la coordinación entre los gobiernos federal, estatales y municipales para avanzar en las metas del programa.

Sheinbaum compartió una fotografía de la reunión, en la que aparecen autoridades de distintos órdenes de gobierno, quienes participaron en la revisión de los resultados de la estrategia federal de vivienda.

¿Qué acordaron Sheinbaum, gobernadores y alcaldes sobre Vivienda para el Bienestar?

La presidenta explicó que uno de los principales compromisos consiste en acelerar los procedimientos necesarios para desarrollar los proyectos habitacionales, mediante una mayor colaboración entre las autoridades involucradas.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

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Presidenta Sheinbaum se reúne con gobernadores y alcaldes para agilizar trámites y acelerar inversiones

El objetivo es facilitar el avance de la construcción de viviendas y mejorar la coordinación institucional para cumplir con las metas establecidas durante la actual administración.

¿Cuántas viviendas construirá el Gobierno de México durante el sexenio?

El programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas durante la administración de Sheinbaum, además de otras acciones destinadas a mejorar las condiciones habitacionales de la población.

De acuerdo con la presidenta, la estrategia integral busca beneficiar a 12 millones de familias mexicanas mediante construcción de casas, mejoramiento de viviendas, créditos y regularización de propiedades.

La mandataria señaló que la coordinación con gobernadores y alcaldes será parte del trabajo para acelerar los proyectos y atender los procedimientos administrativos que intervienen en su desarrollo.

IO

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