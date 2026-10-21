Sheinbaum sostiene reunión de trabajo en Palacio Nacional para evaluar el avance y consolidación del IMSS-Bienestar 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este 21 de octubre de 2026 un encuentro en Palacio Nacional con los 24 gobernadores de las entidades federativas adheridas al programa IMSS-Bienestar. La reunión fue compartida por medio de los canales oficiales de la mandataria.

A través de un mensaje difundido en la red social X (antes Twitter), la mandataria reafirmó la prioridad que su gobierno otorga a la transformación del sistema de salud en el país. Durante la reunión privada con los mandatarios, se llevó a cabo un balance detallado sobre las acciones de modernización operativa, infraestructura hospitalaria y logística de abasto.

Recibí en Palacio Nacional a los 24 gobernadores y gobernadoras de estados incorporados a IMSS-Bienestar; revisamos avances en el proceso de modernización. Trabajamos por un sistema de salud universal, gratuito y de calidad para el pueblo de México. https://t.co/ATP87ZnMqc — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 21, 2026

El propósito central fue consolidar una cobertura de salud universal, totalmente gratuita y de la más alta calidad técnica y humana en beneficio de las y los mexicanos. En la mesa de trabajo se dieron cita representantes institucionales y autoridades de los estados incorporados para abordar las agendas específicas de equipamiento, contratación de personal médico calificado y distribución eficiente de medicamentos.

El encuentro forma parte de la estrategia permanente de coordinación entre el Gobierno Federal y las administraciones locales para garantizar la continuidad y fortalecimiento del modelo preventivo y de atención integral en todo el territorio nacional.

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