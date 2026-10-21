México tiene reservas limitadas de gas natural; Sener asegura que puede cubrir la demanda

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, reconoció que México cuenta con una capacidad limitada para almacenar gas natural licuado, aunque aseguró que actualmente existen mecanismos para cubrir la demanda de electricidad y el consumo de este combustible en el sector industrial.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 21 de octubre, desde Palacio Nacional, la funcionaria respondió a un cuestionamiento sobre los reportes que señalan que el país dispone de reservas de gas para aproximadamente tres días.

González Escobar explicó que México cuenta con cinco instalaciones de almacenamiento de gas natural licuado, distribuidas en Baja California, Tamaulipas y Colima.

¿Cuántos días de reservas de gas natural tiene México?

La titular de la Secretaría de Energía (Sener) detalló que actualmente existen dos instalaciones de almacenamiento en Baja California, dos en Tamaulipas y una en Manzanillo, Colima.

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Además, explicó que el sistema nacional de gasoductos permite mantener determinados volúmenes de combustible dentro de la infraestructura de transporte, mediante un mecanismo conocido como gas empacado.

La funcionaria reconoció que la capacidad de almacenamiento es reducida, pero aclaró que el suministro se administra conforme a las necesidades de consumo del país.

"Actualmente tenemos capacidad para responder a la demanda que tenemos de electricidad", señaló González Escobar, quien añadió que también se atienden los requerimientos de gas natural de parques industriales y otras actividades productivas.

Ante una segunda pregunta sobre si la capacidad disponible equivale aproximadamente a tres días de almacenamiento, la secretaria respondió: "Más o menos, sí".

No obstante, sostuvo que México cuenta con mecanismos operativos para ajustar el suministro de gas natural conforme cambian las necesidades de generación eléctrica y consumo industrial.

IO