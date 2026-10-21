Dictan prisión preventiva a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por traición a la patria; fijan nueva audiencia

En una resolución judicial de alto impacto político y penal, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria.

La medida cautelar obliga al exfuncionario a llevar su proceso en reclusión mientras avanzan las pesquisas iniciales.

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Asimismo, la autoridad judicial programó la audiencia de vinculación a proceso para este sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, fecha en la que se definirá su situación legal de manera definitiva.

Las investigaciones del Ministerio Público de la Federación giran en torno a presuntas irregularidades y omisiones cometidas durante su gestión al frente de la fiscalía chihuahuense, acusándole de actuar en menoscabo de la soberanía nacional.

#Cuu #Nacional | César Jáuregui permanecerá en el Altiplano tras la resolución de un juez federal. La audiencia continuará este sábado https://t.co/GyLsWAlQcP — La Opción de Chihuahua (@LaOpcion) October 21, 2026

El caso ha generado una fuerte sacudida institucional en el ámbito político nacional, mientras los equipos legales alistan los argumentos de defensa previa a la sesión del fin de semana.

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