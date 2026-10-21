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Dictan prisión preventiva a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por traición a la patria; fijan nueva audiencia

Un juez federal impuso prisión preventiva oficiosa al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, acusado de traición a la patria. La audiencia clave se celebrará este sábado.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

21 de oct de 2026

1 min

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César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua
César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal general del Estado de Chihuahua / Archivo

En una resolución judicial de alto impacto político y penal, un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa en contra de César Jáuregui Moreno, exfiscal general del estado de Chihuahua, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria.

La medida cautelar obliga al exfuncionario a llevar su proceso en reclusión mientras avanzan las pesquisas iniciales.

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Asimismo, la autoridad judicial programó la audiencia de vinculación a proceso para este sábado 24 de octubre a las 15:00 horas, fecha en la que se definirá su situación legal de manera definitiva.

Las investigaciones del Ministerio Público de la Federación giran en torno a presuntas irregularidades y omisiones cometidas durante su gestión al frente de la fiscalía chihuahuense, acusándole de actuar en menoscabo de la soberanía nacional.

El caso ha generado una fuerte sacudida institucional en el ámbito político nacional, mientras los equipos legales alistan los argumentos de defensa previa a la sesión del fin de semana.

IO

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