César Jáuregui enfrenta audiencia por traición a la patria en el Altiplano; FGR presentará más de 100 pruebas

La audiencia inicial contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, comenzó este martes 20 de octubre de 2026 en el Centro de Justicia Penal Federal del penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de traición a la patria.

El procedimiento judicial inició poco después de las 8:00 horas y la defensa del exfuncionario solicitó un receso para revisar la carpeta de investigación y preparar su respuesta a la imputación del Ministerio Público federal.

Durante la diligencia, la FGR deberá presentar más de un centenar de medios de prueba para sustentar la acusación contra Jáuregui, relacionada con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en Chihuahua.

¿Por qué acusan a César Jáuregui de traición a la patria?

La investigación federal está relacionada con un operativo efectuado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, donde autoridades estatales participaron en acciones contra un presunto laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

En dichas actividades estuvieron presentes agentes estadounidenses identificados como integrantes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), cuya intervención en territorio mexicano es uno de los principales elementos de la investigación.

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La FGR atribuye al exfiscal presuntas irregularidades por permitir la participación de personal extranjero en actividades de seguridad sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes.

¿Qué sigue en la audiencia del exfiscal de Chihuahua?

Se prevé que la presentación de las pruebas y los argumentos de la defensa se prolonguen durante buena parte de este martes.

Los abogados de Jáuregui podrán solicitar la duplicidad del término constitucional, lo que ampliaría el plazo para que la autoridad judicial determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por traición a la patria.

El juzgado también deberá resolver las medidas cautelares que correspondan dentro del procedimiento federal.

César Jáuregui también enfrenta acusaciones en Chihuahua

De manera paralela, el exfiscal mantiene abierto un proceso judicial ante autoridades de Chihuahua por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y coalición.

Está prevista una audiencia para el jueves 22 de octubre, cuando un juez local deberá determinar si existen elementos para vincularlo a proceso por dichas acusaciones.

En esta causa estatal, la autoridad judicial permitió que Jáuregui enfrentara el procedimiento en libertad; sin embargo, permanece bajo custodia federal por la investigación relacionada con el presunto delito de traición a la patria.

Hasta el momento de la apertura de la audiencia federal, no se había emitido una resolución sobre su vinculación a proceso en esta causa, por lo que el exfuncionario conserva la presunción de inocencia.

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