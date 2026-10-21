Presidenta Claudia Sheinbaum explica plan para reducir la deuda de Pemex en 20 mil mdd

Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló la estrategia financiera que ha permitido sanear las cuentas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y descartó de forma contundente solicitar nuevos créditos para la petrolera.

A pregunta expresa sobre cómo se prevé recortar la deuda de la ex paraestatal en un 26 por ciento, la mandataria explicó que los resultados actuales son fruto de una acción combinada entre el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y severas eficiencias operativas aplicadas por la propia empresa petrolera.

Este esquema de renegociación posibilitó una disminución de 20 mil millones de dólares en los pasivos financieros de la compañía, alcanzando sus niveles más bajos desde 2014.

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"No pretendemos que Pemex se siga endeudando. No hicimos esto para ahora volver a endeudarlo (...); la idea es que se mantenga así, que se cumpla con todos los créditos y, si se puede bajar más a través del apoyo de Hacienda sin poner en riesgo las finanzas públicas, se va a seguir haciendo", puntualizó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, destacando que estas acciones permitieron mejorar las calificaciones crediticias ante los mercados internacionales.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo federal recordó que para fortalecer la liquidez de Pemex y dinamizar sus proyectos de inversión con recursos propios, su administración consolidó una simplificación tributaria mediante un derecho único por producción fijado en 30 por ciento

Con lo anterior se permitió reducir drásticamente la carga fiscal que históricamente enfrentaba la petrolera, al tiempo que se mantiene como uno de los principales contribuyentes del erario nacional.

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