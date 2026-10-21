Pemex reduce su deuda a mínimos desde 2014 y estabiliza producción en 1.76 millones de barriles

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una producción de 1.76 millones de barriles diarios de hidrocarburos, mientras que el volumen de petróleo procesado en sus refinerías superó los 1.1 millones de barriles por día, lo que representa un incremento de 81% respecto a 2018.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles 21 de octubre, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, presentó un balance operativo y financiero de la petrolera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El funcionario explicó que el volumen actual de producción se encuentra cerca de la meta de 1.8 millones de barriles diarios. Además, informó que la extracción de gas natural aumentó 7.5% frente a 2024, al superar los 4 mil 900 millones de pies cúbicos diarios.

¿Cuánto petróleo y combustibles produce Pemex en 2026?

Carpio Fragoso detalló que la refinación de petróleo pasó de aproximadamente 612 mil barriles diarios en 2018 a más de 1.1 millones en 2026, debido a la operación de las refinerías, la incorporación de la refinería Olmeca y las mejoras realizadas en las instalaciones de Tula, Hidalgo.

El incremento también se reflejó en la producción de gasolina, diésel y turbosina, cuyo volumen creció 186% respecto a 2018, al pasar de 350 mil barriles diarios a un millón de barriles por día.

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Asimismo, señaló que actualmente 87 de cada 100 litros de combustible comercializados por Pemex se producen en sus propias refinerías, mientras que en 2018 la proporción era de 24 litros.

En el sector petroquímico, la producción de derivados del etileno aumentó 27% respecto al año anterior, mientras que la fabricación de fertilizantes creció 16%, con un incremento de 36% en urea.

Por otra parte, las ventas de gasolinas y diésel registraron un crecimiento de 17.9% entre enero y septiembre de 2026, frente al mismo periodo de 2025.

¿Cuánto redujo Pemex su deuda y cuánto invertirá hasta 2030?

En materia financiera, Carpio Fragoso informó que Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares en menos de dos años, con lo que, de acuerdo con las cifras presentadas, alcanzó su nivel más bajo desde 2014.

El director general explicó que esta disminución permitirá destinar menos recursos al pago de intereses y fortalecer los proyectos de extracción, refinación y petroquímica.

Además, anunció que Pemex contempla una inversión superior a 1.8 billones de pesos entre 2025 y 2030, únicamente con recursos de la empresa, para mantener los niveles de producción y fortalecer su infraestructura energética.

Finalmente, indicó que entre 2025 y septiembre de 2026 la petrolera destinó cerca de 6 mil 600 millones de pesos a proyectos comunitarios relacionados con caminos, infraestructura, salud, educación y actividades productivas en las regiones donde mantiene operaciones.

IO