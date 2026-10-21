Gobierno reporta 2,539 detenidos por contrabando de combustibles y recupera 173.7 millones de litros

Durante la Conferencia Mañanera del Pueblo celebrada este miércoles 21 de octubre desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional y presidida por la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal presentó los avances y resultados de la estrategia interinstitucional para frenar el contrabando de combustibles y la evasión fiscal en el sector energético.

Durante el informe conjunto encabezado por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y Juan José Vidal, subsecretario de Hidrocarburos de SENER, se dio a conocer que las operaciones tácticas coordinadas entre las fuerzas de seguridad federales, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) han derivado en la detención de dos mil 539 personas vinculadas a la red ilícita de hidrocarburos.

En estos mismos operativos, las autoridades han logrado la incautación y recuperación de 173.7 millones de litros de diversos combustibles que pretendían ser comercializados o ingresados de forma ilegal al territorio nacional.

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Además, se aseguraron cinco mil 572 unidades de transporte logístico, entre las que destacan pipas, autotanques, remolques y vagones de tren (ferrotanques).

Por su parte, Vidal precisó que de forma paralela en las 14 aduanas del país se logró la rectificación de pedimentos de importación para recuperar otros mil 952 millones de litros que intentaron internarse mediante esquemas fraudulentos, lo que equivale a un rescate del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por 13,664 millones de pesos.

En lo que va del año 2026, la recaudación por IEPS ligada a los controles del mercado de combustibles ha permitido recuperar cerca de 48 mil 411 millones de pesos adicionales al erario público.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum recalcó que el trabajo de seguimiento minucioso se realiza desde un centro de monitoreo permanente donde participan 16 dependencias.

Advirtió que las investigaciones se enfocarán con mayor rigurosidad sobre los permisos de comercialización de petrolíferos creados tras la reforma energética de 2013, e incluso se contempla promover adecuaciones legislativas para acotar esta figura y erradicar los desbalances fiscales y el uso de "factureras" en la cadena de distribución.

IO