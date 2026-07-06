Presidenta Sheinbaum defiende acuerdo Pemex-Petrobras para explorar más profundo en Cantarell

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó el convenio de colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, al señalar que uno de los objetivos centrales será aprovechar la experiencia de la empresa brasileña en exploración petrolera, particularmente en técnicas aplicadas en aguas profundas.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 6 de julio, la mandataria explicó que el trabajo conjunto permitirá revisar nuevas posibilidades de exploración en Cantarell, uno de los yacimientos más relevantes en la historia petrolera de México.

¿Por qué Pemex trabajará con Petrobras?

Sheinbaum afirmó que Petrobras ha desarrollado técnicas avanzadas de exploración que pueden ser útiles para México. La presidenta destacó que la empresa brasileña tiene experiencia en aguas profundas, por lo que su participación puede aportar conocimiento técnico a Pemex.

La mandataria señaló que el propósito no es sustituir a la empresa productiva del Estado, sino fortalecer sus capacidades mediante cooperación técnica.

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¿Qué buscan Pemex y Petrobras en Cantarell?

La presidenta explicó que la colaboración se enfocará en exploración más profunda en Cantarell, yacimiento que durante décadas fue una de las principales fuentes de producción petrolera del país.

Aunque Cantarell continúa activo, su etapa de mayor producción quedó atrás y actualmente se considera un campo maduro.

Por ello, el Gobierno federal busca evaluar nuevas técnicas que permitan identificar oportunidades para mantenerlo como una zona relevante para la producción nacional.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que el acuerdo entre @Pemex y @petrobras impulsará la exploración de petróleo en aguas profundas. Además, indicó que el @GobiernoMX mantiene los trabajos para la transición hacia fuentes renovables de energía. pic.twitter.com/7rw6JsoyCS — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 6, 2026

¿Cuánto durará el acuerdo Pemex-Petrobras?

El convenio anunciado por Pemex y Petrobras tiene una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación.

El acuerdo contempla colaboración en exploración, revitalización de campos maduros, refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin embargo, no incluye compromisos de inversión ni crea un consorcio entre ambas empresas.

Sheinbaum sostuvo que la cooperación con Petrobras forma parte de la estrategia para fortalecer a Pemex y aprovechar experiencias internacionales en áreas clave para la producción energética de México.

IO