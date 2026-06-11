Presidenta Sheinbaum detalla llamada con Lula da Silva: México y Brasil alistan convenio entre Pemex y Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una llamada con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que conversaron sobre la situación de México en el arranque del Mundial de Futbol 2026, el panorama internacional y la próxima firma de un convenio entre Pemex y Petrobras.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 11 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que Lula le preguntó cómo se encontraba México en el contexto del inicio de la Copa del Mundo, debido a que Brasil también enfrentó manifestaciones durante la organización de su Mundial.

Sheinbaum señaló que, aunque hablaron de ese antecedente, considera que la situación mexicana es distinta.

¿Qué hablaron Claudia Sheinbaum y Lula da Silva?

La presidenta explicó que durante la llamada abordó con Lula da Silva el momento que vive México con el arranque del Mundial 2026. De acuerdo con su respuesta, el mandatario brasileño le preguntó por el ambiente en el país y ella respondió que México se encontraba bien.

Sheinbaum recordó que Brasil enfrentó movilizaciones sociales durante la realización de su Mundial, aunque aclaró que no ve el mismo escenario en México. La mandataria también señaló que ambos presidentes hablaron de temas internacionales y de la forma en que observan la situación global.

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El intercambio ocurre en un momento de alta atención para México, debido a que el país participa como sede del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Qué convenio preparan Pemex y Petrobras?

Otro de los temas de la llamada fue la relación energética entre México y Brasil. Sheinbaum informó que está por firmarse un convenio entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, la empresa petrolera brasileña.

La presidenta explicó que Brasil cuenta con técnicas desarrolladas para la exploración en aguas profundas y ultraprofundas, por lo que el acuerdo busca abrir una ruta de colaboración con Pemex.

Según la mandataria, el primer paso sería un convenio de trabajo conjunto. Posteriormente, podría analizarse una posible explotación mixta en alguno de los pozos, aunque ese punto dependerá del avance de la cooperación entre ambas empresas.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que tuvo una conversación telefónica "muy buena" con su homólogo de #Brasil, @LulaOficial, en la que conversaron sobre temas del #Mundial2026 y el próximo convenio entre @petrobras y @Pemex. pic.twitter.com/wim7qEgb3N — Canal Catorce (@canalcatorcemx) June 11, 2026

¿Por qué es importante la colaboración entre México y Brasil?

La posible alianza entre Pemex y Petrobras puede adquirir relevancia por la experiencia de la compañía brasileña en proyectos petroleros de alta complejidad. Para México, la colaboración permitiría explorar opciones técnicas en áreas donde Petrobras ha desarrollado capacidades especializadas.

Sheinbaum presentó el tema como parte de una agenda bilateral más amplia con Brasil, que incluye diálogo político, cooperación energética y seguimiento al contexto internacional. La llamada con Lula da Silva refuerza el acercamiento entre ambos gobiernos en un momento clave para México por el inicio del Mundial 2026 y por los proyectos estratégicos del sector energético.

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