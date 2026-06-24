Presidenta Sheinbaum explica cómo beneficiará a México el acuerdo entre Pemex y Petrobras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el memorándum de entendimiento firmado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras abre la puerta a una cooperación tecnológica entre dos de las empresas energéticas más importantes de América Latina.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 24 de junio en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los beneficios prácticos que este acuerdo podría representar para México y para la vida diaria de la población.

Sheinbaum destacó que se trata de un entendimiento entre dos empresas públicas de países con peso estratégico en la región: México y Brasil, las dos naciones con mayor población y producto interno bruto de América Latina.

¿Qué busca el acuerdo entre Pemex y Petrobras?

La presidenta explicó que uno de los principales intereses de México es aprovechar la experiencia tecnológica que Petrobras ha desarrollado en exploración petrolera, especialmente en aguas profundas y someras.

De acuerdo con Sheinbaum, la empresa brasileña ha logrado reducir de manera importante los tiempos de exploración y perforación, al pasar de procesos que podían tardar varios años a periodos mucho más cortos.

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La mandataria señaló que ese avance resulta relevante para Pemex, pues podría permitir una exploración más eficiente en zonas con potencial petrolero, particularmente en el Golfo de México.

Transferencia tecnológica entre México y Brasil

Sheinbaum aclaró que la cooperación no será únicamente de Petrobras hacia Pemex, sino también de México hacia Brasil.

La presidenta mencionó que a Petrobras le interesa conocer los avances mexicanos en materia de producción de fertilizantes, por lo que el memorándum contempla acompañamiento e intercambio tecnológico entre ambas empresas.

Además, no descartó que en el futuro Pemex y Petrobras puedan participar de manera conjunta en la explotación de alguna zona del Golfo de México, aunque para ello sería necesario avanzar hacia convenios más específicos.

Biocombustibles, otro eje de cooperación

Otro punto relevante del acuerdo será la colaboración en biocombustibles, área en la que Petrobras ha desarrollado investigaciones a partir de biomasa, caña de azúcar y otras fuentes vegetales.

#MañaneraDelPueblo. “Nos interesa mucho la tecnología que ha desarrollado @petrobras”, la empresa petrolera de Brasil, destaca la presidenta @Claudiashein . La petrolera ha logrado reducir lo que en 10 años se hacía a 3 años en exploración en aguas profundas. pic.twitter.com/lDzN2WSjQz — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 24, 2026

Sheinbaum señaló que existe interés en fortalecer la investigación científica y tecnológica en esta materia, incluso con proyectos relacionados con biodiésel producido a partir de maguey mexicano.

La mandataria explicó que el memorándum firmado recientemente es apenas un primer paso y que posteriormente podría derivar en un convenio más detallado entre ambas empresas.

Con este acuerdo, el Gobierno federal busca fortalecer a Pemex mediante cooperación internacional, desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades en exploración, fertilizantes y energías alternativas.

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