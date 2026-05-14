Presidenta Sheinbaum revisa avances del IMSS-Bienestar con gobernadores: buscan fortalecer atención médica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo una reunión con gobernadoras y gobernadores de las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar, con el objetivo de revisar los avances de este sistema de salud y dar seguimiento a su operación en los estados.

A través de su cuenta de X, la mandataria federal compartió un mensaje breve en el que destacó que el encuentro estuvo enfocado en evaluar el desarrollo del modelo de atención médica. La publicación fue acompañada por una fotografía en la que aparece Sheinbaum Pardo junto a mandatarias y mandatarios estatales, así como integrantes del equipo de trabajo vinculados al sector salud.

El IMSS-Bienestar es una de las principales apuestas del Gobierno federal para garantizar atención médica gratuita a personas sin seguridad social. Su implementación contempla la transferencia de hospitales, centros de salud, personal médico, equipamiento y abasto de medicamentos en las entidades que decidieron incorporarse al modelo.

¿Qué revisó Claudia Sheinbaum con los gobernadores del IMSS-Bienestar?

De acuerdo con el mensaje de la presidenta, la reunión tuvo como propósito dar seguimiento a los avances del IMSS-Bienestar en los estados adheridos. Aunque no se detallaron acuerdos específicos, el encuentro apunta a revisar temas relacionados con infraestructura médica, personal de salud, abasto de medicamentos y funcionamiento de unidades hospitalarias.

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La reunión también refleja la coordinación entre el Gobierno federal y las administraciones estatales para consolidar un sistema público de salud que atienda a la población sin seguridad social. En este esquema, los gobiernos locales participan en la transición operativa y administrativa de los servicios médicos hacia el modelo federalizado.

IMSS-Bienestar, una prioridad del Gobierno federal

El sistema IMSS-Bienestar busca ampliar la cobertura de salud pública en el país, especialmente en zonas con menor acceso a servicios médicos. Para el Gobierno de Sheinbaum, este modelo representa una herramienta clave para avanzar hacia un sistema universal, gratuito y con mayor capacidad de atención.

La revisión con gobernadoras y gobernadores permite evaluar qué avances se han logrado en cada entidad y qué pendientes deben atenderse para mejorar la atención a pacientes. Entre los principales retos del sistema se encuentran garantizar médicos suficientes, mantener hospitales en operación, fortalecer el suministro de insumos y asegurar que los servicios lleguen a comunidades alejadas.

Nos reunimos con gobernadoras y gobernadores incorporados al IMSS Bienestar para dar seguimiento a los avances de este sistema de salud. pic.twitter.com/K03IYxMI4Z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 14, 2026

Sheinbaum refuerza coordinación con estados incorporados al sistema de salud

La fotografía compartida por la presidenta muestra un encuentro de carácter institucional, realizado en un salón oficial de Palacio Nacional. El mensaje de Sheinbaum confirma que el Gobierno federal mantiene reuniones de seguimiento con los estados que forman parte del esquema.

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