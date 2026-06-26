Presidenta Claudia Sheinbaum revisa avances de IMSS-Bienestar con gobernadores en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados al modelo IMSS-Bienestar, con el objetivo de revisar los avances del sistema de salud pública.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la mandataria señaló que el encuentro estuvo enfocado en supervisar el desarrollo del programa y fortalecer la atención médica de calidad, universal y gratuita para la población.

Sheinbaum destacó que el propósito central del modelo es garantizar servicios de salud para las personas que no cuentan con seguridad social, mediante una red pública de hospitales, clínicas y centros de atención.

Sheinbaum supervisa avances de IMSS-Bienestar

La presidenta explicó que la reunión permitió dar seguimiento a los estados que ya forman parte de IMSS-Bienestar.

Aunque no detalló los acuerdos específicos alcanzados durante el encuentro, señaló que el trabajo con los gobiernos estatales busca mejorar la operación del sistema y asegurar que los servicios lleguen a la población.

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El modelo contempla la federalización de unidades médicas, personal, infraestructura, abasto de medicamentos y atención hospitalaria en las entidades incorporadas.

Gobierno busca atención médica universal y gratuita

Sheinbaum reiteró que la meta de su administración es consolidar un sistema de salud público que garantice atención médica sin costo para quienes más lo necesitan.

El Gobierno federal ha señalado que IMSS-Bienestar forma parte de una estrategia para reducir desigualdades en el acceso a servicios médicos y fortalecer la presencia institucional en comunidades urbanas y rurales.

Estados incorporados dan seguimiento al programa

La reunión con gobernadoras y gobernadores forma parte del seguimiento político y operativo al avance del sistema.

En Palacio Nacional, trabajamos con gobernadoras y gobernadores de estados incorporados a IMSS-Bienestar para supervisar avances. El objetivo es garantizar atención médica de calidad, universal y gratuita para el pueblo de México. pic.twitter.com/3ogEzqhErd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 26, 2026

Con este encuentro, el Gobierno federal busca mantener coordinación con las entidades participantes y corregir rezagos en infraestructura, personal médico, equipamiento y disponibilidad de medicamentos.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es que el pueblo de México cuente con atención médica de calidad, universal y gratuita.

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