Joaquín Díaz Mena sostiene reunión con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, se reunirá este miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, luego de encabezar su conferencia quincenal desde la Casa de Yucatán en la Ciudad de México.

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Antes del encuentro, el mandatario estatal informó que sostendría dos reuniones importantes con la Presidenta, aunque no detalló los temas que abordarían. La reunión ocurre después de la visita de Sheinbaum a Yucatán el pasado sábado, cuando encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar en la entidad.

Durante su conferencia ante medios de comunicación nacionales, Díaz Mena presentó la edición número 52 de la Feria Yucatán Xmatkuil 2026, uno de los principales eventos del estado, además de anunciar que Mérida será sede por tercera ocasión del Congreso Mundial Brahman, encuentro internacional del sector ganadero.

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Tras concluir su participación ante la prensa, el Gobernador se trasladó a Palacio Nacional para sostener los encuentros previstos con la titular del Ejecutivo federal.

La reunión se produce en el marco de la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, luego de la reciente visita presidencial a Yucatán, en la que se abordaron acciones relacionadas con el acceso a la vivienda.