Jurado de EU acusa a “El Tanque” del CJNG por narcotráfico y posesión de armas.

Un gran jurado federal perteneciente al Distrito de Columbia, en Estados Unidos, formuló formalmente cargos este 22 de octubre de 2026 en contra de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como un operador y líder regional de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La formalización de estos cargos en Estados Unidos ocurre de manera paralela a los procedimientos legales que se siguen en México tras su captura. Cazarín Molina, de 42 años de edad, fue detenido el pasado 5 de octubre de 2026 durante un operativo coordinado por fuerzas federales de seguridad en el municipio de Zapopan, Jalisco.
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¿De qué se le acusa a “El Tanque” en Estados Unidos?
De acuerdo con la acusación oficial, el imputado enfrenta graves señalamientos judiciales vinculados de manera directa con el tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína y metanfetaminas, además de múltiples cargos asociados con el uso y posesión de armas de fuego.
Las autoridades norteamericanas estiman que, debido a la gravedad y magnitud de los delitos imputados, el procesado podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, así como la posibilidad de recibir hasta dos sentencias consecutivas de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.
Una jueza federal del país desechó de plano una demanda de amparo con la que la defensa legal del criminal buscaba frenar un eventual proceso de extradición. Con este recurso desechado y los cargos ya oficializados por el gran jurado del Distrito de Columbia, se abren los cauces legales para que las autoridades estadounidenses puedan solicitar su traslado al extranjero.