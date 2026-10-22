Jurado de EU acusa a “El Tanque” del CJNG por narcotráfico y posesión de armas.

Un gran jurado federal perteneciente al Distrito de Columbia, en Estados Unidos, formuló formalmente cargos este 22 de octubre de 2026 en contra de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, identificado como un operador y líder regional de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La formalización de estos cargos en Estados Unidos ocurre de manera paralela a los procedimientos legales que se siguen en México tras su captura. Cazarín Molina, de 42 años de edad, fue detenido el pasado 5 de octubre de 2026 durante un operativo coordinado por fuerzas federales de seguridad en el municipio de Zapopan, Jalisco.

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¿De qué se le acusa a “El Tanque” en Estados Unidos?

De acuerdo con la acusación oficial, el imputado enfrenta graves señalamientos judiciales vinculados de manera directa con el tráfico internacional de drogas, específicamente cocaína y metanfetaminas, además de múltiples cargos asociados con el uso y posesión de armas de fuego.

Las autoridades norteamericanas estiman que, debido a la gravedad y magnitud de los delitos imputados, el procesado podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión, así como la posibilidad de recibir hasta dos sentencias consecutivas de cadena perpetua en caso de ser hallado culpable.

𝐃𝐎𝐉 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐂𝐓𝐒 𝐂𝐉𝐍𝐆 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑 “𝐓𝐀𝐍𝐐𝐔𝐄”—𝐇𝐄 𝐅𝐀𝐂𝐄𝐒 𝐔𝐏 𝐓𝐎 𝐓𝐖𝐎 𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐒𝐄𝐍𝐓𝐄𝐍𝐂𝐄𝐒 A federal grand jury in Washington just handed down an indictment that cartel leaders hoped would never come. Ivan Cazarin Molina, known on the street as “Tanque,” ran a regional command for the Cartel de Jalisco Nueva Generacion out of Veracruz, Mexico — a group the State Department designated a 𝐟𝐨𝐫𝐞𝐢𝐠𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 back in February 2025. According to the Justice Department, Cazarin Molina spent two decades helping flood American streets with cocaine and methamphetamine, protecting the pipeline with intimidation and violence. The charges: conspiracy to import five kilograms or more of cocaine and 500 grams or more of meth into the United States from 2005 through 2025, plus using and discharging a firearm in furtherance of that trafficking. 𝐈𝐟 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐢𝐜𝐭𝐞𝐝, 𝐡𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐞𝐬 𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐨𝐟 𝟒𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐮𝐩 𝐭𝐨 𝐭𝐰𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 — not a fine, not a plea deal, a cage for the rest of his life. “𝘛𝘩𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘰𝘧 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘧𝘰𝘳 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦𝘭 𝘭𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘪𝘴 𝘰𝘷𝘦𝘳,” said DEA Administrator Terrance Cole, promising to keep “𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘭𝘦𝘢𝘥, 𝘴𝘦𝘷𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘴𝘶𝘱𝘱𝘭𝘺 𝘭𝘪𝘯𝘦, 𝘥𝘪𝘴𝘮𝘢𝘯𝘵𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯.” Cazarin Molina was already arrested on October 5 by Mexican authorities in Jalisco — now Washington wants its turn. Two decades of poison into American communities, and the bill is finally coming due. 𝐓𝐰𝐞𝐧𝐭𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐫𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐨𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚. 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐲 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐮𝐦 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫. Source: U.S. Department Of Justice https://t.co/UAATCQv01o https://t.co/UAATCQv01o — M.A. Rothman (@MichaelARothman) October 22, 2026

Una jueza federal del país desechó de plano una demanda de amparo con la que la defensa legal del criminal buscaba frenar un eventual proceso de extradición. Con este recurso desechado y los cargos ya oficializados por el gran jurado del Distrito de Columbia, se abren los cauces legales para que las autoridades estadounidenses puedan solicitar su traslado al extranjero.

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