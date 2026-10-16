Detienen en Zapopan Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, miembro del CJNG y presunto responsable de construir túneles hacia EEUU

El Gabinete de Seguridad, informó este viernes 16 de octubre de 2026, la detención de Luis Manuel “N”, alias “el Ingeniero”, quien es señalado por ser miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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El detenido es señalado como el probable responsable de construir los túneles hacia Estados Unidos para cruzar drogas, esto lo habría hecho bajo las órdenes de Juan Carlos Valencia González, mejor conocido como “El 03”, quien es hijastro de “El Mecho”.
¿En dónde fue detenido “El Ingeniero”?
Las autoridades han revelado que la detención fue en un operativo en Zapopan, Jalisco, el cual se hizo en conjunto entre el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, junto con la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.
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El operativo se hizo gracias a los trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual fue clave para dar con su ubicación en Jalisco, lejos de Tijuana, Baja California, donde se hace la construcción de estos túneles.
“Detuvieron a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California. El detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Durante la operación se aseguraron armas, droga y un vehículo”