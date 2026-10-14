Detienen a “El Cromo”, presunto líder criminal ligado al CJNG; ofrecían 2 millones por su captura

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Iván “N”, alias “El Cromo”, presunto líder de una organización criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Guadalajara, Jalisco.

A través de su cuenta de X, el funcionario explicó que la captura fue resultado de trabajos de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como parte de las acciones para combatir la violencia en Juchitán de Zaragoza y el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

El detenido era buscado por las autoridades y se ofrecía una recompensa de hasta dos millones de pesos por información que permitiera localizarlo y capturarlo.

¿Quién es “El Cromo” y de qué delitos lo acusan?

De acuerdo con García Harfuch, Iván “N” es identificado como uno de los principales integrantes de “Los Cromos”, organización señalada por sus vínculos con el CJNG.

Las investigaciones relacionan a este grupo con homicidios, extorsiones, cobro de piso, secuestros y tráfico de drogas y armas en territorio oaxaqueño.

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El titular de la SSPC precisó que “El Cromo” cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, vinculadas con tres víctimas.

Además, existe el registro de una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020.

García Harfuch añadió que la organización es investigada por su presunta participación en el asesinato de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán de Zaragoza.

Detención de “El Cromo” está relacionada con investigaciones contra exalcalde de Juchitán

La captura se suma a las investigaciones que derivaron en la detención, el pasado 23 de septiembre, de Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y otro presunto integrante de la estructura criminal.

Ambos fueron señalados por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, además de posibles esquemas de protección a organizaciones delictivas.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos un trabajo permanente de inteligencia, investigación y coordinación para combatir a los grupos criminales que generan violencia en Oaxaca, particularmente en Juchitán de Zaragoza y la región del Istmo de Tehuantepec. Como resultado de trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de @SEMAR_mx y de CNI, en Guadalajara, Jalisco, fue detenido Iván N, alias “ El Cromo”, identificado como uno de los líderes de la organización criminal “Los Cromos”, vinculada con el CJNG y relacionada con homicidios, extorsión, cobro de piso, secuestro y tráfico de drogas y armas. El detenido cuenta con dos órdenes de aprehensión documentadas por homicidio calificado, relacionadas con tres víctimas, y con una tercera orden por el mismo delito, correspondiente a 2020, referida en los registros de inteligencia. Asimismo, su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán. Se había ofrecido una recompensa ciudadana de hasta dos millones de pesos por información que permitiera su captura. Esta detención da continuidad a las investigaciones que permitieron, el pasado 23 de septiembre, detener a Miguel “N”, entonces presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, y a otro integrante de esta estructura criminal, por su probable participación en delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado, así como por presuntos esquemas de protección a organizaciones delictivas. Esta operación fue encabezada por @SEMAR_mx con @SSPCMexico, @Defensamx1 @FGRMexico @GN_MEXICO_ el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía de Oaxaca y otras autoridades de Oaxaca y Jalisco. Agradecemos a los gobernadores @salomonj y @PabloLemusN por su apoyo a las autoridades federales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 14, 2026

El operativo contra “El Cromo” estuvo encabezado por la Secretaría de Marina, con apoyo de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el CNI, la Unidad de Inteligencia Financiera y autoridades de Oaxaca y Jalisco.

Finalmente, García Harfuch señaló que las acciones de inteligencia y coordinación continuarán en Juchitán y el Istmo de Tehuantepec, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

IO