Detienen en Zapopan a “El Tanque”, presunto operador del CJNG ligado a huachicol, extorsión y homicidios

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención en Zapopan, Jalisco, de Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado por las autoridades como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura ocurrió el 5 de octubre como resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia y trabajos de investigación de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido es investigado por actividades relacionadas con homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Las autoridades también lo ubican con operaciones en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

¿Quién es “El Tanque” y qué relación tendría con el CJNG?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó previamente a Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, como un integrante de alto nivel del CJNG y parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros lo sancionó por su presunto papel en una red de robo y comercialización ilegal de combustible.

Según el Tesoro estadounidense, Cazarín Molina operaba principalmente en Jalisco y Veracruz y habría participado también en tráfico de drogas, extorsión y homicidios. Esa dependencia señaló que su red de robo de combustible generaba decenas de millones de dólares al año para él y para el CJNG.

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Lo vinculan con ataque a helicóptero del Ejército en 2015

García Harfuch señaló además que las investigaciones relacionan al detenido con el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano ocurrido en Jalisco en 2015, hecho en el que murieron integrantes de las Fuerzas Armadas y de la entonces Policía Federal.

Ese señalamiento forma parte de las investigaciones en curso y deberá ser acreditado ante la autoridad judicial correspondiente.

Durante la detención, realizada en flagrancia, fueron asegurados un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas, de acuerdo con el titular de la SSPC.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia. El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1 @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron. Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal. Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ Será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Reconocemos el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y los agentes de investigación de @SSPCMexico , de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

“El Tanque” será puesto a disposición de la FEMDO

El funcionario informó que el detenido será presentado ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que continuará con las investigaciones y definirá las imputaciones correspondientes.

García Harfuch añadió que para localizarlo existió intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La situación jurídica de Iván “N” deberá ser determinada por las autoridades ministeriales y judiciales. Hasta que exista una sentencia firme, los delitos que se le atribuyen mantienen el carácter de acusaciones dentro del proceso penal.

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