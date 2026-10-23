Gobernadores de la 4T respaldan a Ariadna Montiel tras acusaciones de la mandataria de Chihuahua

Un total de 24 mandatarios estatales de la Cuarta Transformación expresaron su respaldo a Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, la acusara de presuntos vínculos con el crimen organizado, sin presentar pruebas públicas que acrediten sus señalamientos.

Noticia Destacada “Si tienes pruebas, preséntalas”, la respuesta de la presidenta Sheinbaum tras acusaciones de Maru Campos contra Ariadna Montiel

Mediante un pronunciamiento conjunto difundido este viernes 23 de octubre, los gobernadores rechazaron lo que calificaron como acusaciones sin fundamento y ataques políticos contra la dirigente morenista. Entre los firmantes se encuentran los mandatarios de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, además de representantes de otras entidades del país.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, conocido como Huacho, expresó su solidaridad con Montiel y destacó su trayectoria en el servicio público. «No podemos permitir que las diferencias políticas se conviertan en acusaciones temerarias e irresponsables que pretendan dañar la honra y la reputación de las personas», manifestó.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, también se sumó al respaldo y señaló que los mandatarios de la Cuarta Transformación rechazan los señalamientos sin fundamento que buscan afectar el honor de la dirigente nacional de Morena.

¿Por qué Maru Campos acusó a Ariadna Montiel?

La controversia surgió después de que Maru Campos, gobernadora de Chihuahua y militante del Partido Acción Nacional, PAN, asegurara durante una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola que Ariadna Montiel tenía presuntos vínculos con el crimen organizado.

Campos también reveló que había planteado sus sospechas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un encuentro celebrado el 17 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez, en medio de tensiones por asuntos de seguridad en Chihuahua.

Este viernes, Sheinbaum confirmó que la gobernadora le había expresado esos señalamientos, pero aclaró que no había presentado pruebas. Por su parte, Montiel rechazó las acusaciones y exigió que cualquier evidencia fuera entregada a las autoridades competentes.

24 gobernadores de la 4T respaldaron a Ariadna Montiel tras acusaciones de la mandataria de Chihuahua.

Gobernadores rechazan acusaciones sin pruebas

Ante la confrontación, los mandatarios de la Cuarta Transformación difundieron un comunicado conjunto en el que defendieron la trayectoria de Montiel y cuestionaron que las diferencias políticas se conviertan en acusaciones que afecten la reputación de las personas.

Los firmantes también rechazaron el uso de asuntos relacionados con la seguridad pública como instrumentos de confrontación partidista y sostuvieron que quienes realizan acusaciones tienen la responsabilidad de presentar pruebas.

Con este posicionamiento, los gobiernos estatales afines a Morena expresaron su solidaridad con la dirigente nacional, mientras continúa la controversia política entre el gobierno de Chihuahua y representantes de la Cuarta Transformación.

JGH