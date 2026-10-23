“Si tienes pruebas, preséntalas”, la respuesta de la presidenta Sheinbaum tras acusaciones de Maru Campos contra Ariadna Montiel

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, le expresó sospechas sobre presuntos vínculos de Ariadna Montiel Reyes con el narcotráfico, durante una reunión que ambas sostuvieron en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria aseguró que pidió a la gobernadora presentar las pruebas correspondientes ante las autoridades, en caso de contar con elementos para sustentar sus señalamientos.

"Ella me dijo que pensaba que Ariadna tenía nexos con el narcotráfico y le dije: 'Si tienes pruebas, preséntalas'. Hasta ahora no ha presentado ninguna prueba", declaró Sheinbaum.

La presidenta también defendió a Montiel y sostuvo que las acusaciones contra cualquier persona deben estar acompañadas de evidencia y de una denuncia formal.

¿Qué acusó Maru Campos sobre Ariadna Montiel?

La controversia surgió después de que la gobernadora de Chihuahua concediera una entrevista en la que aseguró que Montiel tendría presuntas relaciones con grupos del crimen organizado en la entidad.

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Campos también mencionó supuestas propiedades adquiridas por la dirigente morenista en Chihuahua y Guachochi, aunque durante la entrevista no presentó documentos que acreditaran sus señalamientos.

Sheinbaum confirmó que el tema fue abordado durante el encuentro privado que sostuvo con la gobernadora en el aeropuerto de Ciudad Juárez, conversación que reconoció como tensa.

Sheinbaum exige pruebas sobre acusaciones contra Ariadna Montiel

La mandataria federal sostuvo que las sospechas expresadas por Campos no son suficientes para establecer responsabilidades y que cualquier señalamiento debe presentarse ante las instancias correspondientes.

"Ariadna es una mujer honesta que dirige muy bien Morena, pero si alguien tiene pruebas contra cualquiera, pues no es un dicho, es una denuncia con pruebas", afirmó.

Sheinbaum reiteró que, hasta donde tenía conocimiento, la gobernadora no había entregado elementos para sustentar sus acusaciones.

Por ello, insistió en que cualquier posible vínculo con actividades criminales debe investigarse a partir de pruebas y no únicamente de declaraciones públicas.

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