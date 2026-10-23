Modalidad 40 del IMSS: ¿qué es, quiénes pueden acceder y cómo aumentar tu pensión para la jubilación?

La Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite que los trabajadores que dejaron de cotizar mediante un empleo formal continúen sus aportaciones de manera voluntaria para fortalecer su historial de cotización y preparar su jubilación.

Este esquema, denominado oficialmente Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permite acumular semanas de cotización y elegir un salario base que puede influir en el cálculo de la pensión, según el régimen aplicable.

¿Qué es la Modalidad 40 del IMSS?

La Modalidad 40 permite mantener las aportaciones para los seguros de Invalidez y Vida, así como de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Los trabajadores pueden elegir un salario base igual o superior al que tenían al momento de su baja, sin exceder 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Sin embargo, este esquema no garantiza automáticamente una pensión mayor ni incluye servicios médicos.

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¿Quiénes pueden acceder a la Modalidad 40?

Para solicitar la inscripción, las personas interesadas deben cumplir los siguientes requisitos:

Haber causado baja del régimen obligatorio del IMSS.

Contar con al menos 52 semanas de cotización durante los últimos cinco años.

Solicitar la incorporación dentro de los cinco años posteriores a la baja.

Cubrir las cuotas mensuales correspondientes.

La Modalidad 40 puede utilizarse bajo los regímenes de las leyes de 1973 y 1997, aunque sus efectos sobre la pensión son diferentes.

¿Cómo inscribirse a la Modalidad 40 del IMSS?

El trámite puede realizarse por internet o presencialmente en una subdelegación del IMSS.

Para iniciar la solicitud se requiere CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y correo electrónico.

En la modalidad presencial también deben presentarse identificación oficial, comprobante de domicilio y solicitud firmada.

La inscripción es gratuita, pero el trabajador debe pagar las cuotas mensuales por adelantado, a más tardar el día 17 de cada mes.

El procedimiento está disponible en el portal oficial del IMSS.

Antes de inscribirse, es necesario revisar las semanas acumuladas, el régimen de pensión y la capacidad para cubrir las aportaciones hasta la jubilación.

¿Qué cambios anunció la presidenta Sheinbaum a la Modalidad 40 del IMSS?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que la Modalidad 40 del IMSS continuará vigente y que las medidas aprobadas por el Consejo Técnico del instituto buscan evitar fraudes y abusos en el sistema de pensiones.

Durante su conferencia mañanera del 23 de octubre de 2026, explicó que se detectaron casos de personas que accedieron de manera irregular a este esquema de jubilación, con pensiones que podían alcanzar entre 80 mil y 90 mil pesos mensuales, pese a no cumplir los requisitos legales.

Sheinbaum precisó que las disposiciones buscan fortalecer los controles para impedir el acceso indebido a la Modalidad 40 y proteger los recursos destinados al pago de pensiones.

La mandataria subrayó que no se elimina la Modalidad 40 ni se modifica la Ley del Seguro Social, por lo que los trabajadores que cumplan los requisitos podrán continuar con sus aportaciones voluntarias. Las medidas específicas de control no fueron detalladas durante su intervención.

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