Presidenta Sheinbaum responde a Maru Campos por caso Chihuahua: “colaboraron con EU fuera de la Constitución”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, luego de que la mandataria panista cuestionara que se le critique por el operativo relacionado con un narcolaboratorio, mientras que, según dijo, a Rubén Rocha Moya se le defiende pese a señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante su conferencia mañanera, Sheinbaum rechazó la versión de Campos y sostuvo que el caso no se centra en el desmantelamiento de un laboratorio clandestino, sino en la presunta colaboración con autoridades estadounidenses fuera del marco legal mexicano.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Maru Campos y el caso Chihuahua?

La presidenta afirmó que es “falso” que exista una persecución contra Maru Campos por combatir al narcotráfico. Según Sheinbaum, la investigación abierta por la Fiscalía responde a la presunta participación o coordinación con el Gobierno de Estados Unidos sin respetar los mecanismos previstos en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional.

“Ellos decidieron colaborar con el Gobierno de Estados Unidos fuera de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, por eso la Fiscalía abre una investigación, así de sencillo”, señaló la mandataria federal.

Sheinbaum también sostuvo que nadie es perseguido si no existen pruebas y remarcó que en Chihuahua sí hay colaboración con el Gobierno de México, pero el problema habría sido la forma en que se permitió la intervención de autoridades extranjeras.

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¿Qué había dicho Maru Campos?

La gobernadora de Chihuahua cuestionó esta semana que al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado, se le defienda públicamente, mientras que a ella, dijo, se le ataca por desmantelar un narcolaboratorio.

Campos afirmó que su gobierno actuó para impedir que la droga llegara a familias, niñas y niños, y contrastó su situación con la defensa política que, desde su perspectiva, ha recibido el mandatario sinaloense.

#MañaneraDelPueblo. “Hemos pedido que envíen pruebas” sobre los 10 funcionarios de Sinaloa señalados de vínculo con el crimen organizado, reitera la presidenta @Claudiashein pic.twitter.com/XeLvBb7mYb — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 7, 2026

¿Por qué Morena acusó a Maru Campos de mentir?

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, también respondió a Campos y aseguró que la investigación en Chihuahua no es por el narcolaboratorio, sino por la presunta intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

Montiel acusó a la gobernadora de violentar la Constitución y la soberanía de México, e incluso señaló que debería ser juzgada. Con ello, el caso escaló de un debate de seguridad pública a una confrontación política sobre cooperación internacional, soberanía nacional y límites legales en operativos contra el crimen organizado.

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