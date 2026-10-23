FGR confirma reunión con Maru Campos y abre nueva investigación contra exfiscal de Chihuahua por presunta corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, conocida como Maru Campos, sostuvo una reunión con la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, en la que señaló al exfiscal estatal César “N” por presuntos actos de corrupción relacionados con casinos y prestanombres.

Mediante el comunicado 745/26, emitido este viernes 23 de octubre de 2026, la institución informó que el encuentro se realizó a solicitud de la mandataria estatal y permitió abrir una nueva línea de investigación sobre las posibles irregularidades atribuidas al exfuncionario.

La Fiscalía también confirmó que Campos responsabilizó al exfiscal por los hechos ocurridos en Chihuahua en los que participaron personas de nacionalidad extranjera, asunto que ha generado diferencias entre las autoridades federales y estatales.

¿Qué denunció Maru Campos ante la Fiscalía General de la República?

De acuerdo con la FGR, la gobernadora compartió información sobre posibles actos de corrupción cometidos por César “N”, particularmente por su presunta relación con casinos y personas que habrían actuado como prestanombres.

La dependencia señaló que Campos se comprometió a proporcionar documentación relacionada con estos señalamientos, lo que motivó la apertura de una nueva línea de investigación.

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El comunicado también precisa que durante la reunión se abordó la imputación que se formularía contra el exfiscal por el delito de traición a la patria, correspondiente al fuero federal, así como por delitos del fuero común.

En el encuentro también estuvo presente David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR.

FGR confirma versión de Sheinbaum sobre reunión con Maru Campos

El comunicado de la Fiscalía se dio a conocer horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordara el tema durante su conferencia mañanera de este viernes, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La mandataria relató que sostuvo una conversación con Maru Campos en el aeropuerto de Ciudad Juárez, donde la gobernadora le habría informado sobre presuntos actos de corrupción atribuidos al exfiscal César Jáuregui.

Sheinbaum explicó que, ante esos señalamientos, le recomendó acudir a las autoridades correspondientes y ofreció facilitar una reunión con la fiscal general Ernestina Godoy.

La presidenta también reconoció que el encuentro con Campos tuvo momentos de tensión debido a las diferencias relacionadas con la participación de agentes extranjeros en operativos realizados en Chihuahua.

#FGRInforma https://t.co/HLf3U8uQ4J — FGR México (@FGRMexico) October 23, 2026

¿Qué sigue en las investigaciones contra César Jáuregui?

La FGR confirmó que la información sobre presuntas irregularidades vinculadas con casinos y prestanombres dio origen a una nueva línea de investigación.

Sin embargo, la institución no detalló cuáles son los elementos de prueba disponibles ni precisó si la gobernadora ya entregó la documentación que ofreció proporcionar.

Las posibles responsabilidades por estos hechos deberán establecerse mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.

El comunicado tampoco anuncia nuevas órdenes de aprehensión ni resoluciones judiciales relacionadas con esta línea de investigación.

Con esta comunicación oficial, la Fiscalía confirmó la reunión entre Ernestina Godoy y Maru Campos, así como los señalamientos realizados por la gobernadora contra su exfiscal, sin que ello implique que las acusaciones de corrupción hayan quedado acreditadas.

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