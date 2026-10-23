Gobierno federal presenta equipo de inteligencia artificial para mejorar abasto de medicamentos en IMSS e IMSS-Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó a los integrantes del nuevo Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, conformado por especialistas mexicanos en inteligencia artificial, logística, matemáticas e investigación de operaciones, cuyo objetivo será mejorar el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en las instituciones públicas del país.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proyecto aprovechará el trabajo de la Fábrica de Inteligencia Artificial, presentada hace casi un año, para desarrollar herramientas tecnológicas que permitan modernizar la distribución de medicamentos.

Sheinbaum destacó que el equipo estará integrado por investigadores de instituciones públicas y jóvenes especializados en inteligencia artificial, quienes diseñarán un sistema para dar seguimiento a los medicamentos desde su compra hasta su entrega a los pacientes.

¿Cómo funcionará el sistema de inteligencia artificial para distribuir medicamentos?

La presidenta explicó que uno de los principales problemas del sector salud está relacionado con los procesos de distribución, ya que existen casos en los que los medicamentos fueron adquiridos, pero presentan retrasos para llegar a hospitales, farmacias o pacientes.

Por ello, el nuevo sistema buscará automatizar la información sobre compras, almacenes, inventarios y entregas, con el propósito de conocer la ubicación de cada medicamento y agilizar su distribución.

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Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que el proyecto contempla tres líneas prioritarias: detectar necesidades de medicamentos en tiempo real, mejorar la administración de inventarios y optimizar las rutas de abastecimiento.

El funcionario precisó que las instituciones públicas distribuyen aproximadamente 3 mil millones de piezas de medicamentos e insumos médicos al año, destinadas a más de mil hospitales y cerca de 15 mil centros de salud y unidades médicas de primer nivel.

¿Quiénes integran el Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud?

El consejo estará conformado por cuatro especialistas de instituciones académicas y de investigación:

Zaida Estefanía Alarcón Bernal , de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializada en investigación de operaciones, cadenas de suministro y distribución de insumos clínicos.

, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, especializada en investigación de operaciones, cadenas de suministro y distribución de insumos clínicos. Cuauhtémoc Sánchez Ramírez , investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba, con experiencia en logística, simulación y sistemas complejos.

, investigador del Instituto Tecnológico de Orizaba, con experiencia en logística, simulación y sistemas complejos. Jonás Velasco Álvarez , investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), especializado en planeación de rutas, inventarios y distribución de recursos.

, investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat), especializado en planeación de rutas, inventarios y distribución de recursos. Rolando Menchaca Méndez, profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), experto en sistemas informáticos, optimización y aprendizaje automático.

A ellos se sumarán cinco integrantes vinculados con la Fábrica de Inteligencia Artificial y el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial: Javier Campos Alvarado, Norma Angélica Zavaleta García, Jorge Miguel Téllez Torres, Viridiana Guadalupe Viveros Espinosa y Gustavo Pérez Briones.

Clark explicó que los especialistas académicos participarán en el diseño técnico de las soluciones, mientras que el equipo de desarrollo colaborará en la construcción e implementación de las herramientas informáticas.

¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo sistema de distribución de medicamentos?

Sheinbaum informó que el objetivo es obtener un primer resultado del equipo de especialistas en aproximadamente un mes y comenzar la implementación del sistema a partir de enero de 2027.

Eduardo Clark precisó que hacia el 23 de noviembre se espera presentar el plan de trabajo, con los procedimientos que permitirán desarrollar las herramientas tecnológicas para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otras instituciones públicas de salud.

La mandataria señaló que, mientras avanza el proyecto, continuarán los mecanismos de seguimiento y distribución de medicamentos para atender las necesidades de hospitales y centros médicos.

Finalmente, destacó que la iniciativa busca aprovechar el conocimiento científico desarrollado en universidades e instituciones públicas mexicanas para resolver problemas operativos del sistema de salud, particularmente en el control de inventarios, la comunicación entre almacenes y hospitales, y la entrega oportuna de medicamentos a los derechohabientes.

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