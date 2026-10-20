Gobierno de México reporta ahorros de casi 70 mil millones de pesos en compra de medicamentos para 2025-2028

El Gobierno de México reportó ahorros estimados de casi 70 mil millones de pesos en la compra de medicamentos e insumos médicos para los periodos 2025-2026 y 2027-2028, mediante un nuevo esquema de adquisiciones que prioriza la contratación directa con fabricantes y las subastas competitivas.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes 20 de octubre de 2026, Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, explicó que la estrategia busca reducir los costos de adquisición y mejorar el cumplimiento de las entregas a hospitales y centros de salud.

El funcionario informó que actualmente se desarrolla la compra de cerca de 6 mil millones de piezas de medicamentos y otros insumos para el periodo 2027-2028.

¿Cuánto ha ahorrado México con la nueva compra de medicamentos?

Eduardo Clark explicó que, bajo los precios anteriores, adquirir los medicamentos e insumos correspondientes a 2025 y 2026 habría representado un gasto adicional cercano a 45 mil millones de pesos.

Para la compra de 2027-2028, señaló que hasta el momento se estiman otros 35 mil millones de pesos de ahorro frente a los costos de referencia.

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El subsecretario atribuyó estos resultados a dos cambios principales: comprar directamente a los fabricantes, cuando sea posible, y realizar subastas inversas para que los proveedores compitan mediante ofertas de menor precio.

Además, anunció que las próximas adquisiciones también considerarán el historial de cumplimiento de las empresas, por lo que los proveedores que hayan incumplido sus obligaciones podrán quedar descalificados.

Detectan sobrecostos en contratos de distribución de medicamentos

Clark señaló que las revisiones también permitieron identificar que representaban gastos elevados para el sector público.

Como ejemplo, mencionó un contrato relacionado con el suministro de medicamentos en el Estado de México, que durante 2022 y 2023 alcanzó aproximadamente mil 700 millones de pesos.

Precisó que en 2023 el contrato tenía un valor de alrededor de 872 millones de pesos y contemplaba que una empresa privada administrara la distribución y operación de farmacias dentro de hospitales públicos.

De acuerdo con el funcionario, después de modificar el esquema de contratación, el costo anual se redujo 32 por ciento, mientras que el volumen de medicamentos trasladados mensualmente desde los almacenes hacia las unidades médicas aumentó entre 30 por ciento y 40 por ciento.

Explicó que, al considerar tanto la disminución del gasto como el incremento en las piezas distribuidas, el sobrecosto anterior por medicamento podría superar el 50 por ciento o 60 por ciento.

Clark aclaró que la empresa involucrada no podía ser identificada durante la presentación debido a que existe una investigación en curso.

Gobierno abre plataforma para consultar compras de medicamentos

El subsecretario informó que los ciudadanos pueden consultar los procesos de adquisición mediante el portal compraconsolidada.salud.gob.mx.

En esta plataforma se encuentran disponibles datos sobre los medicamentos adquiridos, las cantidades, los proveedores y los precios pagados.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el sistema permite revisar la información correspondiente a 24 entidades federativas, además del IMSS y del ISSSTE.

Finalmente, Clark señaló que el objetivo es continuar con la reducción de costos sin disminuir las cantidades adquiridas, además de fortalecer la red pública de distribución para mejorar el suministro de medicamentos en las unidades de salud.

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