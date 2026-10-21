Municipios de Yucatán con centros de salud insuficientes, prioridad para los Consultorios de Atención Primaria a la Salud

Yucatán contará con 244 consultorios de atención médica de primer nivel, cuya distribución comenzaría en enero de 2027 y priorizaría a los municipios donde los centros de salud actuales resultan insuficientes para atender la demanda de la población, informó el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Durante su conferencia de prensa desde la Casa de Yucatán, en la Ciudad de México, el mandatario estatal se refirió al anuncio realizado el 12 de septiembre por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la ampliación de los servicios médicos para la población.

Noticia Destacada Promocionan la Feria Xmatkuil 2026 en la CDMX; apuntan a superar récord de visitantes

Díaz Mena explicó que Yucatán es la entidad número 24 en incorporarse al sistema IMSS-Bienestar, mediante el cual la Federación tiene a su cargo la operación de hospitales de primero, segundo y tercer nivel, de acuerdo con el esquema de atención referido por el gobernador.

Consultorios tendrán médicos, enfermeras y medicamentos gratuitos

Los 244 consultorios anunciados contarán con personal de salud, incluidos médicos y enfermeras, además de un cuadro de 60 medicamentos gratuitos para atender las necesidades básicas de los pacientes.

De acuerdo con lo expuesto por el gobernador, la inversión para mejorar los espacios se realizaría hasta diciembre, mientras que la distribución de las unidades médicas comenzaría en enero, con cobertura prevista en los 106 municipios de Yucatán.

La prioridad serán las localidades donde los centros de salud no tienen capacidad suficiente para atender a todos los habitantes, con el propósito de ampliar el acceso a consultas médicas de primer nivel.

Díaz Mena solicita más personal para hospitales de Yucatán

El mandatario también recordó que su administración solicitó la contratación de más médicos y enfermeras para el Hospital General Dr. Agustín O’Horán y el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, ante la necesidad de fortalecer la atención hospitalaria.

Noticia Destacada Yucatán suma 1.8 millones de turistas en 2026 y espera repunte al cierre de año

Asimismo, planteó el regreso de enfermeros que fueron enviados a Campeche y Quintana Roo durante la emergencia sanitaria por COVID-19 y que actualmente solicitan volver a trabajar en Yucatán.

La incorporación de más personal y la apertura de consultorios forman parte de las necesidades que enfrenta el sistema de salud estatal, tanto para ampliar la cobertura en las comunidades como para atender la demanda en los hospitales de mayor capacidad.