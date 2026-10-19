Gobierno federal ordena nueva propuesta salarial para trabajadores del IMSS; Sheinbaum descarta salida de Zoé Robledo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prepara una nueva propuesta de incremento salarial y prestaciones para sus trabajadores, después de que la mayoría rechazara el aumento de aproximadamente 5.1% planteado inicialmente.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 19 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el director del IMSS, Zoé Robledo, mantiene mesas de negociación con el sindicato para alcanzar un nuevo acuerdo.

Sheinbaum también descartó que esté en riesgo la permanencia de Robledo al frente del instituto y señaló que las negociaciones deberán considerar tanto las demandas laborales como los recursos financieros disponibles.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las protestas de trabajadores del IMSS?

La presidenta explicó que la propuesta salarial inicial contemplaba un incremento aproximado de 5.1% en los ingresos de los trabajadores, mediante ajustes al tabulador y otros conceptos.

Aunque el planteamiento fue aprobado inicialmente durante un congreso sindical, posteriormente se sometió a consulta entre la base trabajadora, que decidió rechazarlo por mayoría.

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Ante esta situación, la dirección del IMSS inició nuevas conversaciones con la representación sindical para revisar el aumento y atender otras inconformidades relacionadas con las condiciones laborales y la operación de los hospitales.

Sheinbaum instruyó a Zoé Robledo a presentar una propuesta integral que contemple mejoras salariales, prestaciones y soluciones a los problemas administrativos del instituto.

Aclaró que las negociaciones deberán respetar la disponibilidad presupuestaria, por lo que también se sostendrá una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sheinbaum descarta destitución de Zoé Robledo del IMSS

Respecto a las manifestaciones previstas para esta semana y las exigencias de algunos trabajadores sobre cambios en la dirigencia sindical, la mandataria señaló que existen mecanismos legales para que la base trabajadora tome decisiones sobre su representación.

También afirmó que las expresiones de inconformidad forman parte de los derechos de los trabajadores.

En cuanto a la dirección general del instituto, Sheinbaum fue enfática al señalar que no está en duda la permanencia de Zoé Robledo.

La presidenta sostuvo que el funcionario deberá continuar con las negociaciones y presentar alternativas que respondan, en la medida de los recursos disponibles, a las demandas del personal.

Gobierno federal plantea modernizar procesos administrativos del IMSS

Sheinbaum reconoció que parte de las dificultades que enfrentan las instituciones públicas de salud están relacionadas con procedimientos administrativos que requieren modernización.

Como ejemplo, mencionó que en algunas unidades médicas las solicitudes de medicamentos todavía deben realizarse mediante oficios, lo que retrasa la atención de necesidades urgentes.

La mandataria planteó desarrollar plataformas digitales para agilizar la comunicación entre hospitales, centros de salud y almacenes, así como mejorar el seguimiento de los insumos médicos.

Explicó que este trabajo se realizará con especialistas e ingenieros mexicanos, incluidos egresados del Instituto Politécnico Nacional y del Tecnológico Nacional de México.

Aunque sus visitas recientes se han concentrado en hospitales del IMSS-Bienestar, aclaró que estas supervisiones estaban programadas desde antes de las protestas del personal del IMSS.

Finalmente, Sheinbaum aseguró que el objetivo es mejorar tanto las condiciones de trabajo del personal médico como la atención que reciben los derechohabientes, mediante una administración más eficiente de los recursos públicos.

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