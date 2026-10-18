Desde Ciudad del Carmen, Claudia Sheinbaum garantiza más especialistas y equipos médicos para fortalecer el sistema de salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno continuará con la contratación de especialistas, la incorporación de nuevos equipos médicos y la modernización del sistema de salud, como parte de las acciones para ampliar el acceso a los servicios médicos en México.

Durante la entrega de la rehabilitación del Hospital General de Ciudad del Carmen, en Campeche, la mandataria destacó que, desde el inicio del actual sexenio, se ha trabajado en la construcción de nuevos hospitales, la rehabilitación de unidades existentes y la ampliación de los servicios de salud para atender las necesidades de la población.

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Señaló que la contratación de más especialistas es uno de los puntos centrales de esta estrategia, con el propósito de facilitar que los mexicanos reciban atención médica y fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones públicas.

Sheinbaum Pardo también informó que, como parte de su gira por los 24 estados que forman parte del sistema IMSS-Bienestar, visitará las entidades para escuchar las necesidades y experiencias de quienes utilizan y brindan los servicios médicos.

Explicó que durante estos recorridos no solo se reunirá con directivos y responsables de hospitales, sino también con el personal de salud y los pacientes, a fin de conocer las condiciones en las que operan las unidades médicas y los principales retos que enfrentan.

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La presidenta añadió que la modernización del sistema de salud nacional contempla la participación de especialistas mexicanos, con el objetivo de mejorar el funcionamiento de los servicios, incluida la distribución de medicamentos, para que sea más eficiente y accesible.

Reiteró que la incorporación de personal especializado y de nuevo equipo médico forma parte de los esfuerzos para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar la atención a la población.