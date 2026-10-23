Percepción de inseguridad en México cae a 58.1% en septiembre de 2026 revela encuesta ENSU de Inegi

La percepción de inseguridad en México disminuyó a 58.1 por ciento durante septiembre de 2026, frente al 59.8 por ciento registrado en junio y el 63 por ciento observado en septiembre de 2025, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la reducción fue estadísticamente significativa, tanto en su comparación trimestral como anual.

El estudio señala que el 58.1 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas del país, consideró inseguro vivir en su ciudad. Esto representa una disminución de 1.7 puntos porcentuales respecto a junio y de 4.9 puntos frente al mismo mes del año pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó estos resultados durante su conferencia mañanera de este viernes, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde aseguró que se trata del nivel más bajo de percepción de inseguridad desde que comenzó a realizarse la encuesta, hace 13 años.

"Es decir, la gente se siente más segura", expresó la mandataria, quien reconoció el trabajo de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad federal.

¿Qué ciudades registraron una mayor reducción en la percepción de inseguridad?

Según el Inegi, entre junio y septiembre de 2026, un total de 16 áreas urbanas registraron cambios estadísticamente significativos en la percepción de inseguridad: 10 presentaron disminuciones y seis reportaron incrementos.

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Entre las ciudades con mayores reducciones destacaron San Francisco de Campeche, donde el indicador pasó de 65.9 a 49.6 por ciento; Tlalnepantla de Baz, Estado de México, de 73.1 a 59.3 por ciento, y Ciudad Obregón, Sonora, de 82.4 a 69.8 por ciento.

En contraste, Hermosillo registró un aumento de 43.2 a 53.2 por ciento; Lázaro Cárdenas, Michoacán, pasó de 33 a 42.3 por ciento, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, de 47.5 a 56.5 por ciento.

¿Quiénes se sienten más inseguros en México, hombres o mujeres?

La ENSU reveló que las mujeres mantienen una mayor percepción de inseguridad que los hombres.

Durante septiembre, 64.2 por ciento de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, mientras que entre los hombres el porcentaje fue de 50.6 por ciento.

El Inegi también identificó los espacios donde la población manifestó sentirse más vulnerable.

Los cajeros automáticos ubicados en la vía pública encabezaron la lista, con 68.7 por ciento, seguidos de las calles, con 61.8 por ciento; el transporte público, con 61.1 por ciento, y las carreteras, con 55.3 por ciento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la reducción de la inseguridad?

Durante la conferencia presidencial, Sheinbaum destacó que la ENSU permite conocer cómo percibe la población las condiciones de seguridad en sus ciudades.

La mandataria reconoció que, pese a la disminución del indicador, persisten diferencias entre hombres y mujeres, por lo que consideró necesario continuar con las acciones de seguridad.

También informó que felicitó a los integrantes del Gabinete de Seguridad, así como al personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa, Marina y Guardia Nacional.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana #ENSU, en septiembre 2026, 58.1% de las personas de 18 años y más, residentes en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad: 🚺 64.2% 🚹 50.6% Las ciudades con mayor percepción de inseguridad pública fueron: ▪️ 90.5% Irapuato ▪️ 86.9% Chilpancingo de los Bravo ▪️ 85.8% Mazatlán Con menor percepción de inseguridad pública fueron: ▪️ 5.8% San Pedro Garza García ▪️ 13.8% Benito Juárez ▪️ 14.3% San Nicolás de los Garza y Piedras Negras, cada uno 📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/56AiAQzHdW 📊 Explora el reporte de resultados: https://t.co/VMRSfBZiLs — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 23, 2026

Asimismo, reconoció la participación de la Secretaría de Gobernación en los programas de atención a las causas de la violencia.

La presidenta sostuvo que su administración mantendrá las acciones para reducir los delitos y mejorar la seguridad de la población.

Por su parte, el Inegi reportó que 40.7 por ciento de las personas modificó sus hábitos relacionados con llevar objetos de valor por temor a sufrir un delito, mientras que 35.8 por ciento dejó de caminar de noche en los alrededores de su vivienda o cambió esa rutina.

Los resultados de la ENSU corresponden a la percepción ciudadana y no representan una medición directa del número de delitos cometidos en el país.

IO