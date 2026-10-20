Aseguran 10 kilos de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Cancún; binomio canino detectó la droga

Cerca de 10 kilos de polvo blanco con características similares a la cocaína fueron asegurados en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que autoridades detectaran un doble fondo en la maleta de un pasajero durante una revisión de equipaje.

El hallazgo ocurrió durante las inspecciones que realiza personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron cuando el equipaje de un pasajero fue sometido a una revisión mediante equipos de rayos X. Durante el procedimiento, los operadores identificaron irregularidades en la estructura de una maleta, lo que levantó sospechas sobre la posible existencia de un compartimiento oculto.

Ante esta situación, las autoridades procedieron a realizar una inspección más detallada y solicitaron el apoyo de un binomio canino. Fue así como localizaron en el doble fondo de la maleta cerca de 10 kilos de un polvo blanco, cuya presencia no era visible a simple vista.

Posteriormente, se utilizaron equipos tecnológicos especializados para analizar la sustancia y determinar sus características. Los resultados obtenidos fueron compatibles con clorhidrato de cocaína, por lo que el material quedó asegurado por las autoridades.

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El pasajero que transportaba el equipaje fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la sustancia decomisada, para que se integre la carpeta de investigación y se determine su situación jurídica.

Hasta el momento, la información oficial no precisa la identidad del detenido, su nacionalidad, ni el destino al que pretendía trasladarse con el equipaje.

El aseguramiento se suma a las revisiones que se realizan en el aeropuerto de Cancún, uno de los principales puntos de entrada y salida de pasajeros del país, donde las autoridades mantienen operativos para detectar el posible traslado de sustancias ilícitas.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público, que deberá establecer la procedencia del polvo blanco y las posibles responsabilidades del detenido.