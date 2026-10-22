Cae en Playa del Carmen “El Panameño”, presunto operador internacional de lavado de dinero

En un operativo coordinado que ha generado fuerte impacto internacional, autoridades detuvieron a Sergio Rafael De Marcos Cruz, alias “El Panameño”, durante la ejecución de una orden de cateo en la exclusiva zona residencial de Playacar Fase 1, en este municipio del Caribe mexicano.

De acuerdo con la información preliminar difundida, el imputado es señalado como un presunto operador financiero internacional dedicado a actividades de blanqueo de capitales.

Sobre él pesaba una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y era catalogado como un objetivo prioritario de alta relevancia para los cuerpos de seguridad e inteligencia en Panamá.

El aseguramiento se concretó tras incursionar en un inmueble localizado en el fraccionamiento Playacar Fase 1, un sector habitacional de alto nivel socioeconómico en Playa del Carmen.

Los reportes indican que la presencia de las fuerzas de seguridad en este sector turístico tomó por sorpresa a los residentes de la zona, dada la trascendencia del perfil del detenido.

El caso cobró atención inmediata en el ámbito mediático debido a la envergadura de las presuntas operaciones financieras ilícitas atribuidas a De Marcos Cruz, así como a la red de colaboración internacional que mantenía bajo alerta a corporaciones policiacas de al menos cinco países.

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Los informes detallan que “El Panameño” no solo era requerido por las autoridades de su país de origen, donde figuraba en la lista de los prófugos más buscados, sino que además era rastreado minuciosamente por agencias de seguridad e inteligencia en diversas jurisdicciones continentales.

A pesar del hermetismo que rodea las acciones operativas, las versiones disponibles indican que la captura se logró mediante labores previas de seguimiento e inteligencia que permitieron ubicar su paradero exacto en territorio quintanarroense.

Hasta el momento, las fuentes oficiales no han precisado el desglose exacto de las corporaciones federales, estatales o internacionales que intervinieron directamente en el despliegue del cateo.

Asimismo, se mantienen en reserva los cargos específicos bajo los cuales se cumplimentó la orden judicial local y la condición jurídica actual del asegurado respecto a los procesos de extradición o repatriación que pudieran iniciarse.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un comunicado oficial con mayores detalles sobre el operativo, el estatus legal de Sergio Rafael De Marcos Cruz y los pasos a seguir dentro de las investigaciones por lavado de dinero a escala internacional.