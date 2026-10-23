Inseguridad en México baja a 58.1% en septiembre de 2026, su menor nivel en 13 años: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la percepción de inseguridad en México disminuyó a 58.1 por ciento durante septiembre de 2026, el nivel más bajo registrado desde que comenzó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2013.

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que los resultados reflejan una reducción en el porcentaje de personas que consideran inseguro vivir en sus ciudades.

De acuerdo con el Inegi, el indicador pasó de 59.8 por ciento en junio de 2026 a 58.1 por ciento en septiembre, mientras que en el mismo periodo de 2025 se ubicaba en 63 por ciento.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los resultados de seguridad del Inegi?

La presidenta explicó que la ENSU mide la percepción de inseguridad mediante entrevistas a una muestra representativa de personas mayores de 18 años en distintas ciudades del país.

"Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años, es decir, la gente se siente más segura", expresó Sheinbaum.

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La mandataria reconoció que las mujeres mantienen una mayor percepción de inseguridad que los hombres, por lo que consideró necesario continuar con las acciones de prevención y combate a la delincuencia.

Según los resultados de septiembre, 64.2 por ciento de las mujeres consideró inseguro vivir en su ciudad, frente al 50.6 por ciento de los hombres.

Sheinbaum reconoce trabajo del Gabinete de Seguridad

La presidenta informó que felicitó a los integrantes del Gabinete de Seguridad por los resultados de la encuesta, particularmente a quienes realizan labores operativas en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional.

También reconoció la participación de la Secretaría de Gobernación en la coordinación de los programas de atención a las causas de la violencia.

Sheinbaum sostuvo que su administración continuará trabajando para reducir los delitos y mejorar las condiciones de seguridad en las calles.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar los hechos delictivos ante las autoridades correspondientes.

Los resultados de la ENSU reflejan la percepción ciudadana sobre la seguridad en las ciudades y no constituyen, por sí mismos, una medición de la incidencia delictiva.

IO