Gobierno federal busca avanzar en acuerdo entre Pemex y Petrobras tras triunfo de Lula en Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que su gobierno buscará avanzar en la colaboración entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras, luego de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que ambos países ya firmaron una carta de entendimiento para explorar mecanismos de cooperación entre sus empresas petroleras.

Sheinbaum expresó su expectativa de que este acercamiento continúe después de los resultados electorales en Brasil, aunque no anunció nuevos compromisos ni fechas para concretar proyectos conjuntos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el acuerdo entre Pemex y Petrobras?

La presidenta recordó que México y Brasil han sostenido conversaciones sobre distintos mecanismos de colaboración, entre ellos la relación entre las dos empresas energéticas.

"Este acuerdo entre Petrobras y Pemex, donde se firmó una carta de entendimiento, ahora esperamos que siga avanzando", señaló.

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La mandataria destacó que el entendimiento forma parte de una agenda bilateral que también contempla el intercambio de conocimientos y experiencias en innovación tecnológica.

Sin embargo, no precisó los proyectos específicos que podrían desarrollarse ni los montos de inversión asociados con esta cooperación.

México descarta tratado de libre comercio con Brasil

Sheinbaum aclaró que su administración no contempla, por ahora, establecer un tratado de libre comercio amplio con Brasil, debido a las posibles afectaciones para productores y empresas mexicanas.

Explicó que existen sectores económicos en los que ambos países compiten directamente, por lo que una apertura comercial completa podría generar consecuencias para la producción nacional.

En su lugar, planteó fortalecer los acuerdos comerciales complementarios, mediante el intercambio de productos que uno de los países fabrica o produce y el otro no.

"Lo que no queremos es afectar ni la producción agrícola en México ni empresas que hay en México", puntualizó.

Sheinbaum también analizará regulación de redes sociales en Brasil

La presidenta señaló que México tiene interés en conocer las disposiciones brasileñas relacionadas con el funcionamiento de las plataformas digitales, particularmente las medidas vinculadas con el desplazamiento continuo de contenidos, conocido como scrolling.

Aclaró que el objetivo no sería reproducir automáticamente la legislación brasileña, sino analizar su aplicación y determinar si algunas disposiciones podrían adaptarse a México.

Sheinbaum precisó que cualquier posible modificación electoral deberá considerar los tiempos establecidos por la legislación nacional.

De esta manera, la mandataria planteó mantener una agenda de cooperación con Brasil enfocada en energía, comercio complementario, innovación tecnológica y regulación digital, con la expectativa de avanzar en los entendimientos ya alcanzados entre ambos gobiernos.

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