Diálogo entre México y Brasil: Sheinbaum destaca avances comerciales tras videollamada con Lula

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una videollamada con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la que ambos abordaron los avances en materia comercial y la cooperación energética entre los dos países.
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A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana calificó como positiva la conversación y destacó entre los temas tratados la colaboración entre Petróleos Mexicanos, Pemex, y Petrobras, así como las oportunidades para continuar fortaleciendo los vínculos económicos y comerciales entre México y Brasil.
Sheinbaum también reconoció los resultados económicos alcanzados durante el gobierno de Lula da Silva y resaltó el crecimiento de la economía brasileña, la moderación de la inflación, la generación de empleos y la reducción del desempleo.
Asimismo, destacó el fortalecimiento del salario mínimo, la recuperación del ingreso de las familias y los avances sociales registrados en Brasil, los cuales, señaló, han contribuido a mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
La Presidenta afirmó que México y Brasil comparten una visión de prosperidad, bienestar y soberanía, por lo que consideró que el trabajo coordinado permitirá ampliar la cooperación económica, comercial y energética.
Finalmente, Sheinbaum aseguró que ambos gobiernos continuarán trabajando para consolidar una relación bilateral más sólida y generar beneficios para las poblaciones de México y Brasil.
JGH