Hoy no circula 2026 CDMX y Edomex: ¿Qué carros descansan este lunes 27 de abril?

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación vehicular según el último dígito de la placa y el color del engomado.

Hoy No Circula: Estos carros descansan este lunes de acuerdo con sus placas y engomado

Este lunes 27 de abril de 2026, no podrán circular los vehículos con engomado amarillo o terminación de placa 5 o 6, que cuenten con holograma 1 o 2. Esta restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los siguientes municipios del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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¿Cuándo se activa la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se implementa cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) declara una contingencia ambiental por altos niveles de contaminación.

En estas situaciones, se amplían las restricciones vehiculares para reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud pública. Es importante estar atento a los comunicados oficiales para conocer las medidas adicionales que puedan aplicarse.

¿Qué es el programa Hoy No Circula, para qué sirve y dónde aplica?

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos según el último dígito de la placa y el color del engomado.

Su propósito es disminuir la contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

Aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 27 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/5V9poJBebQ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 27, 2026

Multas y sanciones por no respetar el programa Hoy No Circula

No respetar las restricciones del programa Hoy No Circula puede resultar en multas que oscilan entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización(UMA), equivalentes a montos que van desde $2,346.20 hasta $3,519.30 pesos.

Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales y trámites para su liberación.

Para más información y actualizaciones, se recomienda consultar fuentes oficiales como la Comisión Ambiental de la Megalópolis.

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