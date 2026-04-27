Bajan comisiones en gasolina y diésel: así impactará en el precio por litro desde mayo

El Gobierno de México anunció una reducción en las comisiones aplicadas al pago de gasolina y diésel, como parte de una estrategia para contener el alza de los combustibles y proteger la economía de las familias.

El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que esta medida busca reducir costos operativos en las gasolineras y trasladar ese beneficio al consumidor final.

¿En qué consiste la reducción de comisiones?

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, explicó que el acuerdo implica eliminar la llamada “cuota de intercambio”, que representa hasta el 80 por ciento de la comisión en pagos con tarjeta de crédito y débito.

Con este ajuste, las comisiones por transacción se reducirán a cero en estos métodos de pago, mientras que en el caso de vales de combustible se aplicarán descuentos significativos, incluyendo una reducción de hasta 1.10 pesos por operación.

Noticia Destacada Precio del diésel en México: Sheinbaum advierte abusos y Profeco revela qué gasolineras venden más caro

¿Cuándo entra en vigor y cuánto durará?

La medida comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo y estará vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Las autoridades señalaron que no será necesario realizar trámites adicionales para acceder al beneficio, ya que su implementación será automática tras la publicación de las disposiciones regulatorias correspondientes.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público / Cuartoscuro

Beneficios para consumidores de gasolina y diésel

El principal objetivo es evitar incrementos en el precio de los combustibles ante el contexto internacional. La presidenta explicó que el aumento en el precio del petróleo, que pasó de alrededor de 60 a más de 100 dólares por barril, presiona los costos de la gasolina y el diésel.

Con la reducción de comisiones, las gasolineras tendrán menores costos al aceptar pagos digitales, lo que permitirá contener o incluso reducir el precio por litro.

Además, se busca incentivar el uso de pagos electrónicos, que generan menor costo, mayor transparencia y facilitan el acceso a servicios financieros.

#MañaneraDelPueblo. Se reducen las comisiones con el pago de tarjetas y de vales en las gasolineras, anuncia Edgar Amador, titular de @Hacienda_Mexico pic.twitter.com/hhP08do3og — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 27, 2026

Sheinbaum busca bajar aún más el precio del diésel

La presidenta adelantó que este martes 28 de abril sostendrá una reunión con empresarios gasolineros para analizar nuevas medidas que permitan reducir aún más el precio del diésel.

Destacó que este combustible tiene un impacto directo en el costo del transporte de mercancías, lo que influye en los precios de productos básicos.

#MañaneraDelPueblo. Mañana se reúne la presidenta @Claudiashein con los gasolineros para disminuir más el precio del diésel y “estamos trabajando para que no aumente el precio de los combustibles”. pic.twitter.com/JuciWam4eL — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) April 27, 2026

Estrategia para contener precios de combustibles

El acuerdo forma parte de una estrategia integral en la que participan el Gobierno federal, bancos, empresas de vales y organismos reguladores.

Las autoridades subrayaron que el objetivo es mantener los precios por debajo de niveles que afectarían la economía, ya que sin intervención, la gasolina podría superar los 30 pesos por litro y el diésel alcanzar hasta 35 pesos.

Con esta medida, el gobierno busca estabilizar el mercado y reducir la presión inflacionaria en el país.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO