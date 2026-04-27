Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 27 de abril al 2 de mayo? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.
Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.
A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 27 de abril al 2 de mayo de 2026:
Lunes 27 de abril:
- Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
Martes 28 de abril:
- Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
Miércoles 29 de abril:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
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Jueves 20 de abril:
- Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Viernes 1 de mayo:
- Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
Sábado 2 de mayo:
En el 1er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas en números impares, así como todos los autos con HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ
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