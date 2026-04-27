Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 27 de abril al 2 de mayo? Consulta placa y engomado

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 27 de abril al 2 de mayo de 2026:

Lunes 27 de abril:

Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 28 de abril:

Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 29 de abril:

Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

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Jueves 20 de abril:

Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 1 de mayo:

Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/m6vujexDnF — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 30, 2025

Sábado 2 de mayo:

En el 1er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas en números impares, así como todos los autos con HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

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