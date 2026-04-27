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Hoy No Circula 2026: ¿Qué carros descansan del 27 de abril al 2 de mayo? Consulta placa y engomado

Infórmate sobre las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México para la semana del 27 de abril al 2 de mayo de 2026.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

27 de abr de 2026

1 min

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El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos
El programa Hoy No Circula es una medida ambiental que restringe la circulación vehicular en días específicos / Archivo

El programa Hoy No Circula es una medida ambiental implementada en la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México.

Su objetivo es reducir la contaminación atmosférica limitando la circulación de vehículos según el último dígito de su placa y el color del engomado.

A continuación, se detallan las restricciones para la semana del 27 de abril al 2 de mayo de 2026:

Lunes 27 de abril:

  • Engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes 28 de abril:

  • Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles 29 de abril:

  • Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
Es importante tener en cuenta que el beneficio no aplica en el caso de infracciones consideradas graves

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Jueves 20 de abril:

  • Engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes 1 de mayo:

  • Engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Sábado 2 de mayo:

En el 1er. sábado de mayo en la Zona Metropolitana del Valle de México no circulan los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas en números impares, así como todos los autos con HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

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