Mañanera de hoy 30 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este jueves 30 de abril.
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30/04/2026 a las 08:50
De manera paralela, la FGR señaló que iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan eventualidad de que la acusación.
30/04/2026 a las 08:49
El objetivo es establecer con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y en su caso sobre la viabilidad de la solicitud hecha por EU.
30/04/2026 a las 08:49
Y agrega que es obligación de la FGR a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida.
30/04/2026 a las 08:48
Conforme a lo anterior, la SRE envió un extrañamiento jurídico dado que estos procesos son confidenciales acorde con los tratados en la materia.
30/04/2026 a las 08:48
La mandataria señala que la SRE recibió 10 documentos solicitando la detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos.
30/04/2026 a las 08:47
Mario Delgado, titular de la SEP, presentará todos los programas educativos para las niñas y los niños del país.
30/04/2026 a las 08:47
La presidenta leerá un comunicado con relación a las órdenes de extradición que fueron publicadas ayer por el Departamento de Justicia con sede en el sur de Nueva York.
30/04/2026 a las 08:46
Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 30 de abril.
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