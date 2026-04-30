Mañanera de hoy 30 de abril de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este jueves 30 de abril desde Palacio Nacional.

Por Israel Olguín 30 de abr de 2026 1 min Compartir Linkedin Facebook X Whatsapp Copiar enlace Redimensionar texto Pequeño Mediano Grande