Congreso de Sinaloa nombra a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina tras nueva licencia de Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, después de que Rubén Rocha Moya solicitó una nueva licencia para separarse del cargo.

La designación abre una nueva etapa política en Sinaloa, luego de varios días de incertidumbre por el regreso de Rocha Moya al gobierno estatal y su posterior decisión de apartarse nuevamente.

Domínguez Nava es diputada federal de Morena con licencia y ya había formado parte del gabinete estatal, pues se desempeñó como secretaria de Educación Pública y Cultura de Sinaloa entre 2021 y 2024 durante la administración de Rocha Moya.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

La nueva gobernadora interina cuenta con trayectoria política dentro de Morena y experiencia en la administración pública de Sinaloa.

Antes de ocupar una curul federal, formó parte del gobierno encabezado por Rocha Moya como responsable de la Secretaría de Educación estatal.

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Su llegada al Ejecutivo ocurre después de que el Congreso local tuvo que definir quién asumiría temporalmente la conducción del estado ante la nueva ausencia del gobernador constitucional.

Rocha Moya regresó al gobierno, pero volvió a pedir licencia

Rubén Rocha Moya permaneció 112 días separado del cargo tras solicitar una primera licencia en medio de señalamientos provenientes de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos.

El gobernador regresó a sus funciones el pasado 21 de agosto, pero su reincorporación generó rechazo político y cuestionamientos desde distintos frentes.

Posteriormente, volvió a solicitar una licencia por tiempo indefinido, lo que obligó al Congreso de Sinaloa a iniciar el procedimiento para nombrar a una persona interina.

Las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra Rocha Moya no equivalen a una determinación de responsabilidad penal y deberán ser resueltas por las autoridades competentes.

#ÚLTIMAHORA | El Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina del estado, tras la solicitud de licencia indefinida presentada por Rubén Rocha Moya.

Domínguez Nava es diputada federal por Morena desde septiembre de 2024. Ocupó la secretaría… pic.twitter.com/zE63QeaV56 — Especialistas en Medios (@emediosmx) August 25, 2026

Congreso de Sinaloa define nueva conducción del estado

Con la designación de Domínguez Nava, el Poder Ejecutivo estatal queda bajo una nueva conducción mientras permanece vigente la licencia de Rocha Moya.

Uno de los principales retos será mantener la gobernabilidad en Sinaloa y garantizar la continuidad de la administración pública en un contexto marcado por tensiones políticas y por las investigaciones que rodean al gobernador con licencia.

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