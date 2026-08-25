Mara Lezama niega uso de recursos públicos en viajes privados

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, respondió a la información que ha circulado sobre presuntos vuelos privados y viajes al extranjero durante su gestión y aseguró que ninguno de sus viajes de carácter privado fue pagado con recursos públicos.

A través de un posicionamiento, la mandataria explicó que, por sus responsabilidades como gobernadora y también como madre, en algunos momentos tuvo que realizar viajes de carácter privado, pero sostuvo que estos fueron cubiertos con recursos propios.

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Lezama también rechazó la cantidad de viajes que se ha mencionado y consideró que la cifra difundida no corresponde con la realidad. “Significaría estar de vacaciones un año completo, sería imposible”, afirmó.

La gobernadora señaló que mantiene una jornada de trabajo permanente y aseguró que su compromiso con Quintana Roo ha sido trabajar sin descanso y sin descuidar sus responsabilidades.

En torno a la información sobre vuelos privados y viajes al extranjero, que se ha dado a conocer, como siempre apegada a la verdad, me permito informar:

Derivado de mis responsabilidades como servidora pública en la que estoy comprometida al cien por ciento y al rol como madre… — Mara Lezama (@MaraLezama) August 25, 2026

Sobre las versiones que señalan que habría realizado algunos de estos viajes en compañía de un senador con licencia, Mara Lezama fue tajante al negar esa información.

“Los viajes que realicé, en su momento, respondieron al carácter familiar y en lo que corresponde a mis funciones como servidora pública”, sostuvo.

Aseguró además que durante sus viajes relacionados con su actividad como gobernadora se ha conducido conforme a las normas que rigen el servicio público.