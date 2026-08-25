Campesinos de Yucatán piden permiso a los señores del Mayab para iniciar la siembra

Campesinos de esta comunidad se unieron para solicitar a los dueños y señores del Mayab su bendición y permiso para el siguiente período de siembra, mediante una ceremonia ancestral en la que pidieron que la milpa les dé para comer y alimentar a sus familias.

Los hombres del campo Demetrio Valle Cante, Feliciano Cen Caamal, Paulino Uc Balam, Galdino Montejo Canul y Raúl Cen Caamal se unieron para continuar con las tradiciones de los abuelos y acordaron realizar anualmente esta ceremonia maya para pedir permiso y al mismo tiempo agradecer a los dueños y señores de los montes.

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Entre las intenciones estuvo pedirle al dios Chaac que sea bondadoso con los habitantes de Tahdziú y mande la lluvia necesaria en esta temporada de siembra que se avecina, donde los hombres y mujeres de este municipio harán producir la tierra para alimentar a sus familias.

Para la ancestral ceremonia se convocó a los interesados en la casa de don Feliciano Cen Caamal, donde se preparó lo necesario para las ofrendas a los protectores del Mayab. La entrega de estos insumos estuvo a cargo del j’men Dol Ek.

Después de sacar los panes enterrados y elaborar la comida especial de estos ancestrales rituales, entre las que destacó el pib, el sacerdote maya se preparó para ofrecer los alimentos a los dueños y señores de los montes y pedirles su consentimiento para la temporada de trabajo.

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Durante la ceremonia tradicional se les agradeció a las deidades mayas por darle de comer a sus hijos y hacer fértil la tierra.

Después de la ofrenda, los asistentes a la actividad convivieron mientras degustaron la comida preparada para esta ocasión especial. Asimismo, mostraron a las nuevas generaciones la necesidad de pedir y agradecer a los protectores del campo.

Don Demetrio Valle Canté compartió que llevan varios años realizando esta antigua ceremonia maya y, que mientras sus compañeros estén dispuestos, la seguirán llevando a cabo por más tiempo, con el fin de agradecer a las deidades su bendición a la tierra.