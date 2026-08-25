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Campesinos de Yucatán piden permiso a los señores del Mayab para iniciar la siembra

Campesinos de Tahdziú realizaron una ceremonia ancestral para pedir permiso a los dueños del monte y solicitar a Chaac las lluvias necesarias para la próxima temporada de siembra.

Por Pedro Cahuich

25 de ago de 2026

2 min

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Campesinos de Tahdziú recurren a una antigua ceremonia maya para pedir buenas lluvias
Campesinos de Tahdziú recurren a una antigua ceremonia maya para pedir buenas lluvias

Campesinos de esta comunidad se unieron para solicitar a los dueños y señores del Mayab su bendición y permiso para el siguiente período de siembra, mediante una ceremonia ancestral en la que pidieron que la milpa les dé para comer y alimentar a sus familias.

Los hombres del campo Demetrio Valle Cante, Feliciano Cen Caamal, Paulino Uc Balam, Galdino Montejo Canul y Raúl Cen Caamal se unieron para continuar con las tradiciones de los abuelos y acordaron realizar anualmente esta ceremonia maya para pedir permiso y al mismo tiempo agradecer a los dueños y señores de los montes.

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Entre las intenciones estuvo pedirle al dios Chaac que sea bondadoso con los habitantes de Tahdziú y mande la lluvia necesaria en esta temporada de siembra que se avecina, donde los hombres y mujeres de este municipio harán producir la tierra para alimentar a sus familias.

Para la ancestral ceremonia se convocó a los interesados en la casa de don Feliciano Cen Caamal, donde se preparó lo necesario para las ofrendas a los protectores del Mayab. La entrega de estos insumos estuvo a cargo del j’men Dol Ek.

Después de sacar los panes enterrados y elaborar la comida especial de estos ancestrales rituales, entre las que destacó el pib, el sacerdote maya se preparó para ofrecer los alimentos a los dueños y señores de los montes y pedirles su consentimiento para la temporada de trabajo.

Con una ceremonia ancestral, campesinos de Tahdziú piden lluvia para la próxima siembra
Con una ceremonia ancestral, campesinos de Tahdziú piden lluvia para la próxima siembra

Durante la ceremonia tradicional se les agradeció a las deidades mayas por darle de comer a sus hijos y hacer fértil la tierra.

Después de la ofrenda, los asistentes a la actividad convivieron mientras degustaron la comida preparada para esta ocasión especial. Asimismo, mostraron a las nuevas generaciones la necesidad de pedir y agradecer a los protectores del campo.

Don Demetrio Valle Canté compartió que llevan varios años realizando esta antigua ceremonia maya y, que mientras sus compañeros estén dispuestos, la seguirán llevando a cabo por más tiempo, con el fin de agradecer a las deidades su bendición a la tierra.

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