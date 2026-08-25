Tormenta causa destrozos y apagones en tres localidades de Yucatán

La tormenta registrada en los municipios de Hunucmá, Valladolid y Tizimín dejó diversos estragos, entre ellos, la caída de árboles, postes y techos de lámina, además de calles inundadas y colonias que permanecieron sin energía eléctrica por más de 12 horas.

Techos y árboles fueron derribados por la tromba que azotó parte de Hunucmá durante la tarde, provocando alarma entre vecinos de la colonia San Pool, al Oriente de la población.

El cielo se tornó oscuro y, tras escucharse fuertes truenos, comenzó un aguacero acompañado de relámpagos. Aunque la lluvia fue breve y en el Centro de la ciudad únicamente ocasionó algunas calles anegadas, en San Pool los efectos fueron mayores.

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Vecinos reportaron la caída de árboles y postes, así como daños en los techos de los baños ubicados en la cancha donde se encuentra el recinto ferial. Algunas ramas también afectaron el cableado que suministra energía eléctrica.

De acuerdo con vecinos, el viento fue mucho más fuerte en esa zona, por lo que consideraron que pudo tratarse de una tromba.

En Valladolid, la lluvia y las condiciones climatológicas registradas durante la tarde generaron momentos de preocupación entre vecinos del barrio de Santa Ana, luego de que se reportara la caída de un poste sobre la calle 26 entre 41 y 39, a media cuadra de Ancona.

De acuerdo con información preliminar proporcionada tras el incidente, el poste habría sido alcanzado por un rayo durante la tormenta, situación que presuntamente provocó que la estructura cediera y terminara derribada sobre la vialidad.

Más de 12 horas sin luz tras tormenta que dejó daños en municipios de Yucatán

El hecho generó alerta entre vecinos y personas que transitaban por el sector, debido al riesgo que representaba la estructura caída y la posible afectación a la circulación.

Tras conocerse el reporte, se recomendó a conductores, motociclistas y peatones extremar precauciones al acercarse a ese punto de la ciudad.

Asimismo, se pidió, de ser posible, evitar transitar por el área mientras se realizaban las labores correspondientes para retirar el poste y atender la situación. Afortunadamente, pese a lo aparatoso del incidente y a que ocurrió en una zona donde diariamente transitan vehículos y peatones, no se reportaron personas lesionadas.

Por último, en Tizimín, las lluvias acompañadas de actividad eléctrica que se registraron durante la tarde-noche, provocaron diversas afectaciones en distintos sectores, incluyendo la caída de un poste que dejó sin suministro de energía a numerosas familias.

Uno de los puntos afectados fue la colonia San José Nabalam, donde, de acuerdo con reportes de vecinos, en la calle 49C entre 26 y 28, un rayo habría impactado un poste que aparentemente ya se encontraba en malas condiciones, provocando que la estructura terminara cayendo hacia la vía pública.

Tormenta deja árboles, postes caídos y apagones en varios municipios de Yucatán

La caída del poste ocasionó daños y afectaciones en la red eléctrica, dejando a vecinos de la zona sin el servicio durante varias horas. La situación generó preocupación entre los habitantes, principalmente por el riesgo que representaba la estructura caída y los cables que quedaron sobre la vía pública.

La interrupción del suministro no se limitó a ese sector. Durante la misma noche, habitantes de diversas colonias reportaron cortes de energía eléctrica, entre ellas Santa Rosa de Lima, Adolfo López Mateos, Ocho Calles y la zona Centro, donde el servicio permaneció suspendido por varias horas.

La situación generó preocupación entre habitantes que cuentan con alimentos almacenados en refrigeradores y congeladores, así como pequeños comercios.