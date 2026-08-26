"No despegan": Ventas de útiles escolares siguen bajas en Campeche a días del regreso a clases

A cinco días del inicio del Ciclo Escolar 2026-2027, las papelerías de Campeche enfrentan una temporada complicada, pues las ventas de útiles escolares apenas alcanzan alrededor del 30 por ciento, de acuerdo con comerciantes del sector, quienes atribuyen el bajo movimiento a la competencia de grandes cadenas y a la reducción del poder adquisitivo de las familias.

Aunque los establecimientos locales han implementado descuentos de entre 20 y 30 por ciento para atraer consumidores, las compras todavía se mantienen por debajo de las expectativas. El dirigente papelero, Manuel Loeza Cabrera, señaló que en los últimos días ha comenzado a observarse mayor afluencia de padres de familia que comparan precios y productos, pero todavía no se refleja en un repunte significativo de las ventas.

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El comerciante explicó que las pequeñas papelerías enfrentan una competencia cada vez más fuerte frente a supermercados y grandes cadenas especializadas, debido a que estas empresas tienen mayor capacidad económica para mantener promociones durante periodos prolongados. A esto se suma, dijo, la pérdida de poder adquisitivo, que ha obligado a las familias a revisar cuidadosamente sus gastos antes de adquirir los artículos necesarios para el regreso a clases.

Como estrategia para mantenerse competitivos, los negocios locales han recurrido a promociones escalonadas. En algunos establecimientos se ofrece 20 por ciento de descuento en compras de 100 pesos, 25 por ciento a partir de 500 pesos y hasta 30 por ciento cuando el consumo llega a los mil pesos. Loeza Cabrera consideró que estas medidas representan un esfuerzo para apoyar a los padres de familia y mantener el consumo dentro del comercio campechano.

El dirigente también advirtió que la situación no es exclusiva del sector papelero y afirmó que el comercio local atraviesa una etapa complicada. Estimó una disminución cercana al 70 por ciento en la actividad comercial, mientras que cada vez es más frecuente encontrar locales con anuncios de renta o venta. “Se renta, se renta, se vende, se renta, se vende”, expresó al describir el panorama que enfrentan numerosos comerciantes.

Pese a este escenario, los papeleros esperan que las ventas se reactiven en los próximos días. Entre jueves y lunes prevén un incremento de hasta 100 por ciento, principalmente por el pago de la quincena y las llamadas “compras de pánico”, cuando las familias adquieren los últimos útiles antes de que sus hijos regresen a las aulas.

Ante el posible aumento de clientes, los comerciantes recomendaron a los padres de familia no dejar las compras para el último momento, comparar precios y aprovechar las promociones disponibles. También anticiparon que durante los días previos al regreso a clases podría registrarse una mayor demanda y largas filas en los pequeños establecimientos de la ciudad.