Fernando Farías Laguna es vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso este jueves 27 de agosto por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilegal de combustibles, esquema conocido como huachicol fiscal.

La resolución fue dictada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, durante la reanudación de la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El Ministerio Público Federal atribuye a Farías Laguna el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos.

Debido a que el delito contempla prisión preventiva, el exmando naval permanecerá interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a donde fue trasladado después de su expulsión de Argentina.

¿De qué acusa la FGR a Fernando Farías Laguna?

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), Fernando Farías Laguna y su hermano Manuel Roberto Farías Laguna formarían parte de una estructura relacionada con el ingreso irregular de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

La Fiscalía sostiene que buques tanque llegaban a puertos mexicanos, entre ellos Tampico y Ensenada, con combustible que presuntamente era declarado como aceites o aditivos.

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También se habrían reportado volúmenes inferiores a los realmente transportados, con el objetivo de reducir o evadir el pago de contribuciones.

La acusación forma parte de las investigaciones sobre redes de contrabando de combustibles que habrían generado ganancias económicas mediante evasión fiscal.

Farías Laguna permanecerá en el penal del Altiplano

El exmando de la Secretaría de Marina fue detenido en Argentina en abril y posteriormente expulsado hacia México.

Desde su llegada permanece bajo prisión preventiva en el Altiplano, medida que continuará tras la decisión judicial de vincularlo a proceso.

La vinculación no constituye una sentencia condenatoria, sino que permite que la FGR continúe formalmente la investigación dentro del proceso penal.

La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al excontraalmirante Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, es decir, por el llamado huachicol fiscal.



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Marina dio de baja definitiva al excontralmirante

Fernando Farías Laguna había alcanzado el grado de contralmirante dentro de la Armada de México.

Sin embargo, la Secretaría de Marina determinó su baja definitiva del Servicio Activo desde el 16 de abril de 2026, por lo que perdió el grado y las prerrogativas asociadas a su condición militar.

Farías Laguna mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva emitida por una autoridad judicial competente.

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